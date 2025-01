Renault i-a promis lui Sarkozy ca va produce noul model Clio si in Franta

Constructorul auto Renault a anuntat, dupa intalnirea de sambata seara intre presedintele-director general al grupului, Carlos Ghosn, si presedintele Frantei, Nicolas Sarkozy, ca noul model Clio IV, ce va fi lansat in 2013, va fi produs partial si la uzina Flins din Franta, potrivit Les Echos.

Ghosn i-a confirmat lui Sarkozy ca "vom produce Clio IV la Flins", intr-un cadru general de impartire a productiei cu uzina Bursa, din Turcia, potrivit comunicatului citat de publicatia franceza.

Renault "va mentine personalul si productia" la uzina de la Flins, unde va continua sa produca si vehicule cu combustie clasica, pe langa dezvoltarea productiei de vehicule electrice.

Intr-un comunicat publicat de presedintia franceza dupa intalnire se spune, de asemenea, ca Renault "va continua la Flins productia modelelor actuale ale gamei Clio si va realiza si o parte a productiei de Clio IV".

Les Echos puncteaza, insa, ca Nicolas Sarkozy si-a atins doar partial obiectivul, in conditiile in care dorea sa obtina si garantii de la Renault ca va produce Clio IV si in Franta.

La finalul intalnirii de sambata seara, Ghosn a plecat de la sediul presedintiei franceze fara a face vreo declaratie.

Inainte de intalnire, autoritatile franceze au intensificat presiunea asupra grupului auto, la care statul are o participatie de 15%, dand de inteles ca ar putea, chiar, sa-si majoreze detinerea.

Miercuri, Sarkozy avertiza Renault ca statul francez "nu baga atatia bani pentru a sustine constructorii nostri auto pentru ca totalitatea uzinelor sa plece in strainatate", facand aluzie la sprijinul financiar acordat de Franta constructorilor auto in perioada crizei.

Renault intentiona sa produca Clio IV la uzina pe care o detine la Bursa, in Turcia si sa fabrice la uzina din Flins (regiunea pariziana) noul model electric Zoe, care va intra in productie din septembrie 2011.

Insa guvernul francez a avertizat ca nu va accepta ca noul model Clio sa fie produs doar in Turcia, tinand cont ca actuala gama Clio este produsa, in afara de Bursa, si la alte uzine ale grupului, mai ales la cea din Flins.

Renault a calculat, insa, ca la uzina din Turcia costurile de productie sunt mai mici cu 10% comparativ cu cele ale fabricii de la Flins.

La presiunea guvernului se adauga si cea exercitata de sindicate, mai ales de CGT, apropiat de comunisti. Sambata, secretarul general al CGT, Bernard Thibault, a acuzat Renault ca isi intensifica "pozitiile de santaj" fata de stat si salariati.

