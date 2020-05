Renault da afara 15.000 de angajati la nivel mondial si suspenda dezvoltarea in Romania si Maroc

"Asa cum a fost anuntat odata cu rezultatele anuale, Groupe Renault prezinta astazi planul sau de transformare, care are ca scop realizarea unor economii de peste 2 miliarde de euro, pe parcursul a trei ani si punerea bazelor unui nou model de competitivitate.Dificultatile cu care se confrunta grupul, criza majora prin care trece industria auto si urgenta tranzitiei ecologice sunt imperative care determina compania sa accelereze aceasta transformare.Acest proiect de plan va consolida capacitatea de adaptare a grupului, prin concentrarea pe generarea de flux de numerar, pastrand in acelasi timp clientul in centrul prioritatilor sale. Se bazeaza pe o abordare mai eficienta a activitatilor operationale si pe gestionarea riguroasa a resurselor.Dincolo de acest aspect, proiectul de plan urmareste sa puna bazele dezvoltarii pe termen lung a Groupe Renault. In Franta, grupul va fi organizat in jurul unor zone comerciale strategice, de viitor: vehicule electrice, LCV, economie circulara si inovatie cu valoare adaugata ridicata", a anuntat vineri Grupul Renault.Aceste centre regionale majore de excelenta, situate in Franta, urmeaza sa se afle in centrul revenirii grupului. La Flins si Guyancourt, grupul isi va reorganiza activitatile.Groupe Renault intentioneaza sa faca ajustarile necesare in privinta fortei de munca pentru a permite revenirea la o crestere rentabila si durabila si se angajeaza sa se asigure ca acestea se desfasoara printr-un dialog exemplar cu partenerii sociali si cu autoritatile locale."Acest proiect de ajustare a fortei de munca urmeaza sa se bazeze pe masuri de recalificare, mobilitate interna si plecari voluntare. Acesta se va intinde pe parcursul a trei ani si va viza aproape 4.600 de posturi in Franta, la care se adauga reducerea cu peste 10.000 de alte posturi in restul lumii, unde Grupul este prezent", explica grupul."Am incredere in atuurile noastre, in valorile noastre si in conducerea companiei pentru a reusi transformarea prevazuta si pentru a readuce Grupul la valoarea sa prin implementarea acestui plan. Modificarile planificate sunt fundamentale pentru a asigura sustenabilitatea compa ...citeste mai departe despre " Renault da afara 15.000 de angajati la nivel mondial si suspenda dezvoltarea in Romania si Maroc " pe Ziare.com