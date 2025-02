Record de vanzari pentru Dacia in 2016

Vanzarile de autoturisme noi Dacia la nivel mondial au crescut cu 6,1% in 2016, la un nivel record de 542.542 de unitati, de la 511.501 unitati in 2015, arata datele publicate marti de proprietarul marcii, grupul francez Renault.

In cazul vehiculelor comerciale usoare, Dacia a consemnat o crestere de 5,7% a vanzarilor, de la 39.438 de unitati in 2015 la 41.677 de unitati in 2016.

In acest fel, vanzarile totale ale Dacia au avansat cu 6% in 2016, de la 550.939 de vehicule in urma cu un an la 584.219 unitati in 2016.

In Europa, vanzarile de vehicule ale marcii Dacia au urcat cu 10,8%, la un nivel record de 415.010 vehicule.

Grupul Renault a inregistrat o crestere record a vanzarilor globale in 2016, de 13,3%, la 3,18 milioane de autoturisme si vehicule comerciale usoare. In Europa, avansul a fost de 11,8%, la 1,8 milioane de vehicule.

Atat marca Renault, cat si marca Dacia au consemnat anul trecut vanzari record de vehicule la nivel global.

