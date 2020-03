Rabla 2020: Ce masini poti sa-ti cumperi - Iata ofertele producatorilor auto

"Valoarea primei de casare ramane la 6.500 de lei (1.350 de euro). Aceasta prima poate sa creasca cu inca 1.000 de lei daca masina pe care o alege beneficiarul are pragul de emisii de 96 de g de CO2 per km", a informat Ministerul Mediului.O premiera absoluta a programului este posibilitatea de a achizitiona motociclete. De asemenea, s-a introdus un eco-bonus nou in Rabla Clasic de anul acesta: valoarea lui este de 1.000 de lei, care se pot adauga la cei 6.500 de lei, in cazul in care este aleasa o masina cu sistem GPL sau GNC."Incercam, chiar si in aceste momente grele, sa sustinem politicile de mediu, sa va sprijinim pe voi si sa ne respectam promisiunile. Trebuie sa fim atenti in aceasta perioada si sa evitam cat se poate suprapunerea celor doi factori care ne pot afecta: coronavirus si calitatea aerului. Daca v-ati uitat in ultimele zile pe starea aerului din Romania, poate ati observat ca aceasta a fost una foarte buna.Insa am ajuns sa atingem aceasta stare doar pentru ca izolarea ne-a facut pe multi dintre noi sa ne parcam masinile si sa ramanem acasa. Ganditi-va cum ar fi sa avem aceleasi date de aer intr-o perioada de activitate normala. Eu cred ca se poate", a declarat Costel Alexe, ministrul Mediului.De asemenea, se lucreaza la modificarea procedurii, astfel incat prezenta fizica a beneficiarului la sediul dealerului sa nu mai fie necesara.S-a mai decis inclusiv cresterea eco-bonusului pentru masinile hibride conventional (cele care nu se incarca la priza) de la 1.700 de lei la 2.500 de lei."Partea frumoasa a acestui program este ca puteti adauga peste prima de casare doua eco-bonusuri si, astfel, suma decontata de noi din costul masinii poate sa depaseasca 2.000 de euro. Dau si un exemplu, ca sa fie clar pentru toata lumea: daca vreunul dintre voi alege sa cumpere o masina hibrid conventional, cu un prag de emisii de 96 de g CO2, i se va putea deconta din costul masinii peste 2.000 de euro", spune ministrul Costel Alexe.Ziare.com a facut o lista cu ofertele Rabla 2020 pentru masini destintate achizitiei de catre persoanele fizice.Rabla 2020: Ofertele Dacia Logan Stepway Blue DCi 75, incepand de la 9.540 EuroSandero Stepway Ambiance SCe 73, 7.500 EuroDuster GPL Comfort TCe 100 GPL, 12.981 EuroLogan Acces SCe 73, 5.990 EuroSa ...citeste mai departe despre " Rabla 2020: Ce masini poti sa-ti cumperi - Iata ofertele producatorilor auto " pe Ziare.com