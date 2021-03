Masina viitorului este electrica si se conduce singura. Progresele facute in domeniu, explicate de un inginer roman din Germania

Expert in siguranta auto, Paul Danci lucreaza de mai multi ani in industria auto din Germania, unde a dezvoltat soft-uri folosite de toti marii producatori de masini. Potrivit inginerului roman, in ultimii patru ani s-au facut progrese mari in dezvoltarea "masinii viitorului". Inginerul roman a explicat pentru Ziare.com care sunt progresele facute in domeniu si care sunt provocarile pentru marii producatori din industria auto. Redam mai jos explicatiile lui Paul Danci pentru Ziare.com."Doua directii majore sunt vizate de conceptele care vor fi lansate in viitor sau sunt deja lansate public. Aceste directii sunt electrificarea si automatizarea masinilor. Desi aceste doua sunt total separate si distincte, istoric, social, economic tind sa apara impreuna".Unde suntem astazi cu electrificarea?"Desi tarile dezvoltate sau in curs de dezvoltare nu sunt momentan pregatite inca sa adopte electrificarea, aceasta este o realitate iminenta care probabil va urma.Nu avem infrastructura necesara electrificarii, nu toate tehnologiile lansate public sunt fezabile datorita carentelor in infrastructura, dar se fac eforturi considerabile pentru adaptare.Astazi avem masini cu o autonomie de 400-600 de km si timpi de incarcare acceptabili. Acceptabil in sensul ca intr-o ora bateria ta poate sa fie incarcata incat sa mai parcurgi cateva sute de kilometri.In viitorul apropiat, aproximativ 2 ani vor fi lansate modele de masini electrice care au o autonomie mai mare de 700 de km cu o incarcare completa si timp mai bun de incarcare".Imbunatatiri semnificative, in 4-5 ani"Aceasta autonomie este masurata diferit fata de masinile cu motoare termice, asa ca uneori valorile reale variaza mult fata de valorile date de producatori. Exista promisiunea unor tehnologii noi pentru acumulatori care permit incarcarea in cateva secunde sau care au capacitati de stocare net superioare.Ca si pronosticuri actuale, se intrevad imbunatatiri semnificative in lumea acumulatorilor in urmatorii 4 - 5 ani. Totodata nu doar timpul de incarcare si capacitatea de stocare sunt uneori discutabile, ci si materialele folosite la constructia acumulatorilor.Materiale ...citeste mai departe despre " Masina viitorului este electrica si se conduce singura. Progresele facute in domeniu, explicate de un inginer roman din Germania " pe Ziare.com