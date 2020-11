In functie de masina pe care o doresti, statul iti garanteaza achizitia.Ziare.com iti explica, in cadrul rubricii Banii tai, cati bani poti sa iei pentru o masina noua.Cati bani poti sa iei in functie de automobil:* autovehicul clasic cu sistem de propulsie termic (cu motor de ardere interna), avand un pret de achizitie de maxim 50.000 lei, la care se adauga TVA, pentru care beneficiarul programului trebuie sa asigure un avans de minim 5% din pretul de achizitie al autoturismului;* autovehicul hibrid, avand un pret de achizitie de maxim 100.000 lei, la care se adauga TVA, pentru care beneficiarul programului trebuie sa asigure un avans de minim 25% din pretul de achizitie al autoturismului;* autovehicul electric hibrid (plug-in), pretul de achizitie este de maxim 150.000 lei, la care se adauga TVA, iar valoarea avansului minim este de 30% din pretul de achizitie al autoturismului;* autovehicul pur electric, pret de achizitie - maxim 150.000 lei, la care se adauga TVA, iar avansul minim este de 30% din pretul de achizitie al autoturismului; CEC Bank te incurajeaza sa fii responsabil cu banii tai.CITESTE SI:Ce sa alegi: Constructia unei case sau achizitionarea ei la cheieCum iti pierzi banii investiti pe bursa daca te comporti ca un traderCum te pregatesti pentru pensionare, perioada in care vei avea mai putini bani ...citeste mai departe despre " Ce avans trebuie sa ai pentru a-ti lua un autoturism prin programul "Prima masina" " pe Ziare.com