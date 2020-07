Procurorul general din Ohio: General Motors trebuie sa ramburseze facilitati fiscale de 60 de milioane de dolari

Intr-un document adresat Ohio Tax Credit Authority, Yost a afirmat ca GM a acceptat in 2009 sa mentina productia la fabrica din nord-estul Ohio pana in 2028 si sa pastreze 3.700 de locuri de munca pana in 2040, in schimbul facilitatilor fiscale."Cerem banii care apartin Ohio, nici mai mult nici mai putin", a afirmat Yost intr-un comunicat.Yost a aratat in document ca GM nu si-a respectat contractul."Crede vreo persoana rationala ca, daca pantoful era pe un alt picior, GM ar fi renuntat la cele 60 de milioane de dolari platite in cadrul unui contract, cand cealalta parte a optat sa nu il respecte?", a intrebat procurorul.Yost a facut referire la un studiu referitor la inchiderea fabricii Lordstown a GM, care a avut ca rezultat pierderea a 8.000 de locuri de munca si a unor activitati economice locale de peste 8 miliarde de dolari, in timp ce districtul scolar local depindea de fabrica pentru 10% din bugetul sau.GM a anuntat marti ca "si-a demonstrat dedicarea fata de Ohio prin investitiile de peste 3,3 miliarde de dolari efectuate in acest stat din 2009... Dorim sa continuam dialogul cu statul".In 2016, GM avea 4.500 de angajati la Lordstown si a renuntat la ultimii 1.500 de angjati cand a oprit productia automobilului Chevrolet Cruze din cauza vanzarilor scazute.GM a vandut fabrica startupului de vehicule electrice Lordstown Motors, care spera sa inceapa productia anul viitor, cu cateva sute de muncitori.GM si LG Chem investesc 2,2 miliarde de dolari pentru constructia unei fabrici destinate productiei de celule de baterii la Lordstown, csre va crea 1.10 de locuri de munca.Guvernatorul statului Ohio, Mike DeWine, a declarat saptamana trecuta ca statul nu trebuie "in mod obligatoriu sa primeasca banii inapoi, dar ca vrea sa vada lucruri care promoveaza locurile de munca din Ohio...Nu urmarim in mod activ recuperarea banilor". ...citeste mai departe despre " Procurorul general din Ohio: General Motors trebuie sa ramburseze facilitati fiscale de 60 de milioane de dolari " pe Ziare.com