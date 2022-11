Care sunt problemele de sănătate care pot pune piedică obținerii sau reînnoirii permisului auto

Pe lângă cunoștințele teoretice, persoanele care vor să conducă pe drumurile publice trebuie să aibă și o serie de aptitudini fizice și mentale. Lipsa lor pot împiedica obținerea ori reînnoirea permisului auto.

La obținerea sau reînnoirea permisului auto, persoanele sunt supuse unei examinări medicale, procedură obligatorie. Dacă se constată că aceasta suferă de anumite afecțiuni, obținerea sau reînnoirea permisului auto poate fi amânată sau, în anumite cazuri, chiar refuzată.

Ordinul Ministerului Sănătății (MS) 1.162/2010 pentru aprobarea Normelor minime privind aptitudinile fizice și mentale necesare pentru conducerea unui autovehicul stabilește, în primă fază, încadrarea conducătorilor auto în două grupe: grupa 1 și grupa 2.

Astfel, șoferii autovehiculelor din categoriile A, A1, A2, AM, B, B1 și BE sunt încadrați în grupa 1, în timp ce șoferii vehiculelor din categoriile C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 și D1E sunt încadrați în grupa 2.

În funcție de gravitatea problemelor de sănătate pe care le au, conducătorilor li se poate elibera sau reînnoi permisul auto pentru una sau pentru ambele grupe.

Persoanele cu probleme majore de sănătate ce nu pot fi corectate nu pot conduce decât motociclete (motorete, scutere etc.) și autoturisme, nu și camioane sau alte mașini mari, conform Avocatnet.ro.

Categoriile de probleme medicale care limitează sau împiedică obținerea unui permis auto:

Problemele de vedere

Potrivit legislației, toți solicitanții unui permis de conducere trebuie să se supună unui examen corespunzător pentru a se asigura că au acuitatea vizuală necesară pentru conducerea unui autovehicul.

Pentru a obține sau reînnoi un permis de conducere încadrat la grupa 1, solicitanții trebuie să aibă o acuitate vizuală binoculară, dacă este necesar, cu lentile de corecție, de cel puțin 0,5, când se utilizează ambii ochi.

Pe de altă parte, pentru un permis din grupa 2, acuitatea vizuală, cu lentile de corecție, dacă este necesar, trebuie să fie de cel puțin 0,8 la ochiul cel mai bun și de cel puțin 0,1 la celălalt ochi. Dacă se utilizează lentile de corecție pentru a obține valori de 0,8 și 0,1, acuitatea respectivă (0,8 și 0,1) trebuie să se obțină fie prin corecție cu ajutorul ochelarilor de maximum plus opt dioptrii, fie cu ajutorul lentilelor de contact. Corecția trebuie să fie bine tolerată.

Problemele de auz

