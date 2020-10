VIDEO Dacia Spring, prima masina romaneasca, suta la suta electrica, prezentata oficial in luna octombrie

Potrivit sursei citate, pe durata a zece zile, Grupul Renault va explora viitorul mobilitatii, oraselor si tehnologiilor alaturi de experti, parteneri si alti invitati cu scopul de a incuraja dezbaterea in jurul electromobilitatii.Evenimentul va fi inaugurat de catre Luca de Meo, CEO Groupe Renault, acesta urmand sa dezvaluie inovatiile hibride si 100% electrice ale companiei.Dacia Spring, primul model 100% electric al gamei, prefigureaza o masina incadrata pe segmentul mini cu 5 usi si 4 locuri ce va fi disponibila din anul 2021, mai arata incont.stirileprotv.ro.Noul autoturism afiseaza atributele recunoscute ale marcii, respectiv: simplitate, robustete si accesibilitate, iar versiunea de serie vizeaza o autonomie de circa 200 km conform normelor WLTP.Conform fisei tehnice, Dacia Spring va avea o caroserie de culoare gri inchis, cu elemente decorative portocalii fluorescente, protectii laterale si de scuturi integrate in barele fata si spate.