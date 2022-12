Prețul cerut pentru un Aro complet recondiționat: "Pentru cine cunoaște, asta este mașina de colecție"

Mulți români sunt interesați de achiziționarea unor mașini mai noi și performante atunci când fac planuri să schimbe autoturismul, însă unii sunt pasionați de mașinile vechi.

Anunțul unui român care vinde un ARO complet recondiționat a strâns aproape 4.000 de aprecieri și sute de distribuiri.

"Motor Andoria Euro 2

- 37.000 km

- 15 000€ negociabil

- 0721759493

Recondiționat complet, bucși originale și multe altele. Acte la zi", a scris proprietarul în anunșul postat pe grupul Autovehivule românești.

"Foarte scump"

În comentarii, mulți sunt de părere că prețul cerut este prea mare.

"Foarte frumos, tot respectul pentru deținător și munca depusă. Sincer, cu acești bani poți achiziționa mașini mult mai performante."

"Omul asta nu vinde performanță. Vinde o mașină istorică. Cred că este o diferență."

"Singurul motor reușit ce făcea Aro să reziste! Motorul de Câmpulung slab că putere cu probleme mari iarnă la pornire!

Motorul de Brașov, puternic, dar dezechilibrat! Cu mulți ani în urmă am lucrat la o firmă ce avea ambele motorizări pe Aro. La Aro cu motor de Brașov, după un timp rupea lonjeroanele din sudură pe față! Cât despre prețul cerut e prea mare!"

"Foarte scump. Am lucrat șofer pe ARO, cu motor de Cîmpulng și cu motor de Brașov, știu cu ce se mănâncă, nu-și merită banii."

"Frumos, chiar superb! Dar mult depășit! Chiar și un colecționar nu ar da banii ăștia! Este supra-evaluat! Știu ce zic! Am avut și în proprietate, am condus mulți km la stat, dar mașina din poze nici la istoric nu ar face (acum!) banii!! Nu are rost să mai aduc discuția de fabrică, am luat de acolo zeci de mașini, diverse modele, spre final chiar și cele echipate cu Toyota!! Bombe pe roți! Motor capabil, caroserie la nivel de '77!! 150km/h cu șifonierul pe asfalt e chiar o senzație!! Pentru cunoscători, cheia de 10 era nelipsită din buzunar!"

"Asta este mașină de colecție"

"Pentru cine cunoaște, asta este mașină de colecție dacă are încă totul original."

"Ar fi fain să ai una doar să te plimbi din când în când. Dar cu motorul ăla original. Cunosc pe cineva care o avut una de la starea nouă, își făcea bănuțul de care avea nevoie zeci de ani, dacă ai grijă te tine dacă nu, nu. Cu atâtea drumuri bune, de acum se mai schimbă treaba, este doar o părere."

"Chiar, merită, și mai mult."

"Am făcut 540.000 km, acelaș model."

