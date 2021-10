Pregătește-ți mașina pentru iarnă! Accesorii auto care să nu-ți lipsească!

Iarna bate la ușă! Tu te-ai pregătit cum se cuvine pentru sezonul rece? Daca nu, acum ai șansa să faci ultimele cumpărături pentru a avea parte de o iarnă fără griji. Alocă atenție mașinii tale, care trebuie să-ți asigure pe timp de iarnă toată protecția necesară în trafic, dar și confortul pe care-l dorești. Iată care sunt cele 5 accesorii auto iarnă care nu trebuie să-ți lipsească.

1. Anvelope auto iarnă

Primele și cele mai importante sunt anvelopele auto destinate special sezonului rece. Orice automobil, potrivit legii, trebuie să circule pe timp de iarnă echipat corespunzător cu anvelope reglementate prin lege.

Prin urmare dacă nu ai încă un set de anvelope de iarnă este momentul să-ți cumperi unul. Iar dacă dorești să scapi de grija schimbării anvelopelor de două ori pe an, poți alege anvelope allseason.

Nu este deloc dificil să achiziționezi anvelope de iarnă. Tot ce trebuie să știi este seria acestora, care este inscripționată atât în cartea mașinii cât și pe anvelopele actuale. Vei vedea o serie de tipul 245 35 R15, unde 245 reprezinta latimea exprimata in milimetri, 35 reprezinta inaltimea (exprimata in procent din latime), iar R15 este diametrul interior al anvelopei. În plus, atât avelopele de iarnă. Cât și cele allseason, trebuie să aibă inscripționate literele M si S, precum și un fulg de zapada. Litera M vine de la “Mud” care în engleza înseamnă “noroi”, iar S vine de la “Snow”, care înseamnă “zăpadă”. În lipsa acestor simboluri, anvelopele nu sunt reglementate prin lege și riști să iei amenzi usturătoare.

2. Lanțuri pentru roți

Nu trebuie să tratezi sezonul rece cu indiferență. Poleiul și ghețușul sunt extrem de periculoase. Tocmai de aceea este indicat să-ți echipezi mașina cu lanțuri care să împiedice deraparea acesteia. Lanțurile auto sunt extrem de utile în zilele cu zăpadă, atât în oraș cât și la drum lung.

3. O aerotermă auto

Dacă sistemul de climatizare nu mai face față sau s-a defectat, nu înseamna că trebuie să faci frigul în mașină. Achiziționează o aerotermă auto care să-ți încălzească mașina.

Cea mai bună aerotermă auto pe care o poți alege pentru mașina ta, este o aerotermă 2 în 1, cu care are și funcție de dezaburire. Aeroterma se poate utiliza pentru încălzirea parțială a habitaclului autoturismului până pornește sistemul propriu de încălzire și pentru dezaburirea parbrizului.

Aeroterma este dotată cu termostat și funcționează la 12v având o putere de 150w. Are un unghi de rotație de 360 °al pivotului de bază și mâner pliabil pentru utilizare mobilă.

4. Accesorii auto pentru deszăpezire

Zăpada care este așteptată cu sufletul la gură de către copii, este un adevărat coșmar pentru șoferi care trebuie să-și scoată mașinile de sub nămeți.

Prin urmare trebuie să fii pregătit cum se cuvine pentru aceasta acțiune. Vei avea nevoie de o lopată, o mătură și o racletă. Echipează-te cu mânuși călduroase sau ține o astfel de pereche în mașină. De asemenea, este util să ai lichid de parbriz cu alcool, care să ajute la dezghețarea mașinii.

5. Accesorii auto interior

Pe lângă accesoriile auto pentru exterior, pe timpul iernii poți lua în calcul și achiziționarea unor accesorii auto interior care să-ți facă zilele mai ușoare. Printre acestea se numără husele pentru scaune cu încălzire electrică, care te vor ajuta să te încălzești rapid după ce te urci la volan.

De asemenea, atât iarna, cât și în restul anotimpurilor trebuie să ai la îndemână o cârpă puternic absorbantă cu ajutorul căreia să ștergi geamurile dacă se aburesc.

Pe internet găsești o mulțime de accesorii auto ieftine, din care poți alege ceea ce ți se potrivește.

