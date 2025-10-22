Prahova: Primul drum judetean construit dupa 1989 va deveni varianta ocolitoare pentru DN 1

Primul drum judetean construit in Prahova in ultimii 23 de ani va fi deschis circulatiei pe 22 august si va fi folosit ca varianta ocolitoare pentru DN 1 - Valea Prahovei.

Potrivit presedintelui Consiliului Judetean Prahova, Mircea Cosma, sambata au fost facute probele pentru acest drum judetean care va face legatura intre localitatile prahovene Busteni si Valea Doftanei si care va fi folosit drept varianta ocolitoare pentru DN 1 in momentul in care vor incepe lucrarile la autostrada Comarnic - Brasov.

Tronsonul care are 18 kilometri porneste din dreptul Castelului Cantacuzino din Busteni, trece prin Muntii Baiului si ajunge in localitatea prahoveana Valea Doftanei.

Mircea Cosma a precizat ca drumul a fost realizat de mai multe firme private care au contribuit financiar la construirea acestuia, astfel ca pentru aceasta investitie nu au fost alocate fonduri publice.

Drumul urmeaza sa fie clasificat, denumit si semnalizat din punct de vedere rutier, el urmand a fi deschis circulatiei pe data de 22 august.

'Acest drum este primul drum care poate fi clasificat ca si drum judetean construit integral dupa 1989. El va fi utilizat pentru decongestionarea traficului pe Valea Prahovei cand vor incepe lucrarile la autostrada Comarnic - Brasov si poate fi folosit pentru exploatarea extraordinarului potential turistic al zonei', a declarat Mircea Cosma.

