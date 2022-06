Poveştile necunoscute ale celor mai râvnite 10 sigle din industria auto. Cât de mult contează notorietatea brand-ului în alegerea maşinii

Unii dintre noi, cand eram mici, eram pasionati sa colectionam surprizele cu masini de la gumele de mestecat. Ne fascinau vehiculele de putere si brandurile de lux.

Acum, cand suntem in cautarea unui autoturism, printre multe alte criterii, brandul auto a ramas un aspect care atarna greu la cantar.

Anumite marci s-au impus pe piata mult mai bine decat altele si sunt ravnite de soferi datorita istoriei, modelelor reusite dar si "pozitiei sociale" care vine la pachet odata cu achizitionarea acestora.

Sigla reprezinta una dintre cele mai importante aspecte din identitatea unui brand, mai cu seama ca prin intermediul acesteia, brandul este recunoscut la nivel mondial de catre consumatori.

Mai jos, iti prezentam Top 10 dintre cele mai importante sigle din industria auto, selectie si analiza realizate de cautimasina.ro.

Audi

Audi este unul dintre cei mai vechi producatori de automobile din Germania. Cele patru inele ale logo-ului reprezinta patru companii auto (Audi, Horch, DKW si Wanderer), care au fuzionat in 1932 pentru a crea compania Auto Union.

Afirmatia ca "AUDI" ar fi abrevierea denumirii "Auto Union Deutschland Ingolstadt" nu corespunde adevarului. Fondatorul, August Horch, a fost fortat sa inceteze folosirea propriului sau nume de familie in noua sa firma constructoare de autovehicule, potrivit danyrolux.blogspot.com, astfel, acesta a fost nevoit sa gaseasca alta denumire.

"In timpul unei sedintei, fiul gazdei Franz Fikentscher, un baiat de zece ani, Heinrich, studia in liniste limba latina intr-un colt al camerei. De cateva ori a parut ca vrea sa zica ceva, dar se razgandea, pana cand, in cele din urma, a zis: "Tata! - audiatur et altera pars... Nu ar fi o idee buna sa ii spuneti Audi in loc de Horch?". (horch in germana inseamna "asculta", echivalentul in latina fiind "audi"). Ideea a fost acceptata cu entuziasm de toti cei de fata".

In luna iulie 1910, este fabricat primul Audi la uzinele din Zwickau, si in anul 1915 a fost fondata firma Audi Werke AG.

BMW

La inceputurile sale, BMW construia motoare pentru avioane iar sigla de astazi reflecta aceste inceputuri. Emblema BMW reprezinta elicea unui avion aflata in miscare, vopsita in culorile steagului Bavariei: alb si albastru.

Numele de BMW este un acronim al Bayerische Motoren Werke, adica Uzinele de Motoare Bavaria.

Mer ...citeste mai departe despre "Povestile necunoscute ale celor mai ravnite 10 sigle din industria auto. Cat de mult conteaza notorietatea brand-ului in alegerea masinii" pe Ziare.com

Ti-a placut acest articol? Urmareste Business24 si pe Facebook! Comenteaza si vezi in fluxul tau de noutati de pe Facebook cele mai noi si interesante articole de pe Business24.