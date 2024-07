Politele RCA, mai scumpe cu 30% din 2010

Pierderile inregistrate de companiile de asigurari auto oin ultimii ani, i-a determinat pe asiguratori sa impuna o scumpire cu aproximativ 30% din 2010.

In Romania, dauna medie a inregistrat o crestere de pana la 30%, iar

Cresterea primelor la asigurarile RCA este normala, considera asiguratorii, conform Financiarul.

Mai mult decat atat, Adrian Marin, seful Directiei Asigurari Generale a Generali Asigurari, a declarat pentru cotidianul citat ca in prezent cele mai multe societati de asigurare se afla in imposibilitatea de a-si acoperi daunele pe care le au de platit, ceea ce face ca o majorare a primelor RCA in 2010 sa fie mai mult decat sigura.

In data de 15 noiembrie vor fi emise ultimele norme de supraveghere a asigurarilor (RCA) si se vor definitiva reglementarile privind introducere sistemului bonus-malus.

Acest sistem va ajuta la diferentierea primei de asigurare pentru politele RCA, care va fi platita in functie de evenimentele rutiere in care a fost sau nu implicat proprietarul masinii.

Tot atunci se va reglementa si modul in care se va tine seama de istoricul accidentelor produse de fiecare conducator auto.

