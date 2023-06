Plata pe servicii rent a car se realizează în funcție de perioada de închiriere sau de kilometri parcurși cu mașina?

Dacă vrei să vizitezi capitala sau te afli aici pentru afaceri și nu ai venit cu mașina proprie, atunci ai la dispoziție varianta de inchirieri auto. Este o opțiune extrem de utilă care îți oferă tot confortul de care ai nevoie.

Ești interesat de servicii de inchiriere masina Bucuresti însă nu știi exact ce implică acest lucru? Ei bine, te afli în locul potrivit pentru că în acest articol vei găsi toate informațiile de care ai nevoie.

Ce presupun serviciile de închirieri mașini?

Serviciile de inchiriere auto Bucuresti pe teritoriul României reprezintă soluții excelente care îți permite să te deplasezi lejer și confortabil oriunde ai nevoie. În prezent, există numeroase posibilități de închiriere auto, indiferent de motivul călătoriei sau de locație. Însă, este esențial să acorzi mereu atenție anumitor aspecte importante pentru a nu întâmpină absolut nici un fel de probleme.

Prin urmare, este important să ții cont de flexibilitatea orelor de preluare și predare a autoturismului pe care îl închiriezi. De asemenea, trebuie să știi că există și opțiunea de livrare a mașinii la hotel sau la oricare altă adresa indicată. Multe dintre firmele de inchirieri auto Bucuresti precum PriceCarz livrează mașina clientului la aeroport Bucuresti Otopeni fără costuri suplimentare, ceea ce este foarte avantajos pentru clienți. Intră acum pe PriceCarz și inchiriaza o masina pentru a pleca în București.

Actele necesare pentru inchiriere auto Bucuresti?

Pentru inchiriere auto, CLIENTUL trebuie să prezintă următoarele acte:

Permis de conducere național sau internațional valabil de minim un 1 an

Documentul de identitate (buletin)

Card bancar de credit pe numele titlularului

Pentru cine este convenabil un serviciu de rent a car București?

Serviciul de închirieri masini este convenabil în mai multe situații. De exemplu, dacă te afli în România, mai exact în București pentru afaceri, atunci să închiriezi o mașina este cu siguranță cea mai bună variantă pentru tine. Te vei bucura de tot confortul de care ai nevoie atunci când trebui să mergi la diverse întâlniri.

De asemenea, cei care vizitează țara noastră și au călătorit cu avionul, le va fi extrem de util să aibă o mașină la dispoziția lor care să îi aștepte la aeroportul Otopeni. Această posibilitate de livrare a mașinii de către compania PriceCarz direct la aeroport este un avantaj extraordinar pentru toți clienții.

Totodată, dacă vii în capitală cu trenul iar aici dorești să vizitezi orașul cât mai confortabil și să nu fii nevoit să călătorești cu taxi sau cu mijloacele de transport în comun, atunci serviciile de închirieri auto sunt cea mai bună alegere. Cu siguranță vei putea ajunge simplu și rapid în orice locație vei dori.

Pot închiria o mașină dacă am sub 25 de ani?

Pentru serviciul de rent a car in București, vârstă minimă obligatorie este de 19 de ani. Atât cel care va conduce mașina cât și șoferii adiționali trebuie să dețină un permis de conducere valid a cărui vechime să fie de cel puțin 1 an. PriceCarz închiriază mașini și clienților cu vârstă mai mică de 25 de ani, însă nu mai mică de 18 ani, și/sau cu o vechime a permisului de conducere mai mică de 1 an, însă numai în anumite condiții.

Dacă vechimea permisului este mai mică de 1 an, atunci se va percepe o taxa suplimentară de 500 de euro. Clienții care au vârstă cuprinsă între 18 și 24 ani vor achita o taxa suplimentară de 15 euro/zi.

Va există o taxă suplimentară dacă returnez cu întârziere vehiculul închiriat?

Dacă întârzierea returnării vehiculului este mai mare de 3 ore față de momentul specificat returnării specificat în contractul de închiriere, atunci PriceCarz își rezervă dreptul de a informa Poliția cu privire la furtul autoturismului. Evident că acest lucru se va întâmplă doar dacă clientul nu informează compania cu privire la prelungirea perioadei de închiriere.

Prima oră de întârziere este gratuită și clientul nu va trebui să achite absolut nici un fel de taxă suplimentară a unui autoturism. Pe de altă parte, întârzierea cu mai mult de 1 ora se vă sancționa cu echivalentul unei zile de închiriere plus echivalentul serviciilor adiționale care sunt menționate la tarifele stipulate în contract. Totodată, se va achita și o taxa de penalizare pentru returnare cu întârziere în valoare de 100 de euro.

Trebuie să plătesc daunele în cazul unui accident?

În caz de accident auto în trafic sau în drumul spre vacanta, clientul este obligat să anunțe imediat compania de închiriere auto. Astfel, acesta va primi toate instrucțiunile necesare. Există trei opțiuni pe care clientul trebuie să le cunoască într-o astfel de situație.

PriceCarz are mai multe pachetele pentru daunele produse. Prețul daunelor depinde de autoturisme.

Prima opțiune constă într-un pachet de baza în care se plătește de la 1500 de euro până la 2800 de euro pe daună.

A doua opțiune constă într-un pachet cu risc limitat de la 750 de euro până la 1400 de euro per daună.

A treia opțiune este reprezentată de un pachet de zero risc în care nu se mai plătește dauna. Această din urmă este considerată cea mai avantajoasă opțiune pe care majoritatea clienților o aleg.

Ce oferte speciale oferă PriceCarz?

Echipa de inchirieri masini Bucuresti PriceCarz vrea să își știe clienții pe deplin mulțumiți, astfel că sunt luate absolut toate măsurile de igienizare iar dezinfectarea autoturismelor se face în cel mai eficient mod posibil.

Procedurile de dezinfecție se fac atât la predare cât și la recepție cu soluții ultra moderne bazate pe alcool sanitar. Prin urmare, toți clienții noștri se bucură de flexibilitate fără riscuri.

Pot închiria o mașină pentru firma mea?

Soluțiile de închiriere auto pentru persoanele juridice s-au înmulțit în ultimii ani. Din ce în ce mai multe companii apelează la serviciile de închiriere flote auto in Bucuresti. Scopul principal al serviciilor de închiriere de flote auto este acela de a externaliza cât mai rapid și eficient o serie de servicii pe care le utilizează pe o perioadă de timp limitată.

Trebuie să parchez mașina într-un loc sigur?

Cu siguranță este necesar să ai foarte mare grijă unde parchezi mașina, cu atât mai mult cu cât în București se zgârie mașinile destul de des. Capitala este un loc foarte aglomerat din punct de vedere al traficului și al parcărilor, motiv pentru care este nevoie de o atenție suplimentară din partea șoferului atunci când acesta încearcă să găsească un loc de parcare.

Însă, în situația în care, totuși, autoturismul este găsit lovit sau zgâriat în parcare, atunci va fi nevoie de autorizația de reparație a autoturismului de la poliție plus procesul verbal de constatare de la poliție.

Mașina închiriată se încadrează în lege la transport public?

Pentru acest tip de transport, este obligatoriu că la bordul autovehiculului să existe o licență de execuție pe mașină, documentul fiscal cu regim special în termen de valabilitate cu privire la modul de plată a întregului transport. De asemenea, trebuie să existe și contractul încheiat între firma de închirieri auto și client, asigurarea pentru mașină și pentru client, precum și certificatul de înmatriculare cu talonul respectiv inspecția periodică valabilă.

PriceCarz vine în întâmpinarea clienților săi cu servicii de cea mai bună calitate. Indiferent dacă este vorba de persoane fizice sau de persoane juridice, PriceCarz are soluții eficiente pentru fiecare în parte.

