Organizează-ți mașina! De ce să apelezi la un organizator auto

Organizarea este esentiala in viata de zi cu zi daca vrei sa ai parte de ordine si disciplina. Aceasta nu trebuie mentinuta doar in casa ci si in masina. Cu cat masina ta este mai organizata cu atat vei avea mai mult spatiu, o vei putea curata mai usor si va deveni mai confortabila.

Mentinerea masinii organizate nu trebuie sa fie dificila, consumatoare de timp sau costisitoare. Apeland la doar cateva trucuri simple, ieftine si la indemana oricui, masina ta va capata o noua viata.

Iata cateva trucuri la care poti apela cu incredere daca iti doresti o masina mai ordonata si mai curata:

Incepe prin a face curat in masina

Daca iti doresti o masina organizata si curata este important sa incepi prin a face curatenie in aceasta. Scoate tot ce ai depozitat in portbagaj si aspira foarte bine interiorul. Sorteaza apoi obiectele respective. Arunca tot ce nu iti mai trebuie si sterge de praf restul obiectelor. Pe cele ramase imparte-le in doua categorii: obiecte de care ai nevoie in masina si obiecte pe care le poti duce in casa.

Procedeaza la fel si cu interiorul masinii. Nu uita sa verifici buzunarele de la scaunele auto si sa cureti si torpedoul.

Dupa ce ai facut curat in masina, in functie de nevoi, decide ce tipuri de organizatoare auto ai nevoie.

Organizator auto pentru torpedou

De regula, in torpedou depozitezi actele masinii, pixuri si carnetele pentru eventuale notite. Tot aici mai poti gasi reviste, ochelari de soare, dezinfectantul de maini, etc.

Pentru a nu strica actele si pentru a preveni dezordinea este important sa organizezi mai bine spatiul. Cumpara un organizator pentru acte sau o mica mapa din plastic. Adauga actele in aceasta. Pixurile si carnetelul pe poti tine intr-o punga cu fermoar sau husa transparente de portfarduri pe care nu o mai folosesti. Intr-un alt portfard poti tine restul produselor, precum dezinfectant, crema de maini, servetele, etc.

Organizator auto pentru scaune

Organizatoarele auto pentru scaune se impart in doua mari categorii. Cele care se monteaza in spatele scaunelor si cele care se monteaza intre scaunele din fata.

Alege un suport auto intre scaune pentru a depozita tot ce ai nevoie sa ai la indemana in timp ce conduci. Poti tine acolo carnetul de sofer, telefonul, servetele de nas, ochelarii de soare (in cazul in care vei avea nevoie), etc. Chiar daca unele dintre aceste obiecte stau, de regula, in torpedou, cand pleci la drum lung si esti singur in masina este bine sa le tii la indemana.

Un organizator auto care se monteaza pe spatele scaunelor din fata poate avea multiple utilizari, in functie de nevoile fiecarei persoane. Un astfel de organizator auto scaun este extrem de util cand pleci cu familia la drum lung. In compartimentele acestuia poti tine sticla cu apa sau cu suc, o gustare, o revista, telefonul au alte obiecte utile. Astfel, nu vor mai fi puse la intamplare pe bancheta. In plus, daca ai copii mici, poti folosi aceste organizatoare pentru a depozita jucariile preferate sau creioanele si cartile de colorat.

Organizator auto pentru portbagaj

Portbagajul este, de cele mai multe ori, cel mai aglomerat spatiu din masina. De cate ori nu ai petrecut minute in sir cautand ceea ce ai nevoie? Alegand un organizator auto portbagaj iti poti tine in ordine toate obiectele pe care le ai depozitate in acest spatiu.

In cazul in care obisnuiesti sa depozitezi mai multe obiecte in aceste spatii, de exemplu scule de pescuit, accesorii pentru camping sau alte obiecte pe care doresti sa le tii doar in masina, poti alege cateva lazi de depozitare cu capac. In acest fel vor sta ordonate si nu se vor prafui.

Din fericire un set organizator auto nu este deloc costisitor. Pe site-urile de reduceri poti gasi organizatoare auto de la 20-30 de lei. Iar un set complet de organizatoare auto porneste de la 50-60 de lei.

