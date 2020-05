OMV Petrom si Eldrive vor instala 30 de puncte de incarcare rapida pentru masinile electrice, in Romania si Bulgaria

Ca urmare a acestei initiative, Romania si Bulgaria vor fi conectate printr-o infrastructura de puncte de incarcare rapida de 50 de kW, situate, in mod accesibil, in statiile din reteaua OMV. Eldrive va instala si va fi operatorul punctelor de incarcare.OMV Petrom a precizat ca primele doua statii din cadrul acestui proiect au fost deja instalate in doua statii de carburanti OMV din Bulgaria, in Daskalovo (autostrada Struma) si soseaua Golyamokonarsko (in apropiere de Plovdiv) si au avut, deja, primii clienti.Implementarea intregului proiectul va dura aproximativ doi ani. Noua retea de statii de incarcare le va permite soferilor sa incarce pana la 80% din bateria vehiculelor electrice, in aproximativ 40 de minute, in cadrul unui ciclu de incarcare rapida."Credem ca viitorul mobilitatii va presupune un mix de carburanti, conventionali si alternativi si, in acelasi timp, sustenabili din punct de vedere economic si al mediului. In ceea ce priveste solutiile alternative, pentru autoturisme si vehiculele usoare, pe distante scurte, masinile electrice pot fi o alegere.Pentru autovehiculele grele si transport pe distante mai mari, luam in considerare ca potentiale solutii CNG si LNG, care au o eficienta energetica mai mare si emisii mai scazute. Ne bucuram sa oferim clientilor nostri posibilitatea de a-si incarca rapid vehiculele electrice in timp ce beneficiaza de celelalte servicii oferite in statiile noastre de carburanti", a spus Radu Caprau, membru al Directoratului OMV Petrom responsabil pentru activitatea Downstream Oil.In urma cu trei ani, OMV Petrom a fost prima companie de energie din Romania care, in cadrul unui proiect pilot, a instalat primul punct de incarcare rapida pentru masinile electrice, intr-o statie de distributie carburanti OMV."Noile statii de incarcare le vor permite proprietarilor de vehicule electrice sa circule fara griji in Bulgaria, Romania si intre cele doua tari. Suntem foarte mandri ca Eldrive nu este doar cea mai mare retea de incarcare din regiune pentru masini electrice, ci si una dintre cele mai mari retele din Sud-Estul Europei. Parteneriatul cu OMV Petrom reprezinta o mare recunoastere pentru noi si asteptam cu ner ...citeste mai departe despre " OMV Petrom si Eldrive vor instala 30 de puncte de incarcare rapida pentru masinile electrice, in Romania si Bulgaria " pe Ziare.com