Noul Tiger Sport 660: Ce trebuie sa stii despre aceasta motocicleta

Triumph este un nume cu traditie in industria producatoare de motociclete. De fapt, Triumph este una dintre primele companii care au produs in serie acest tip de vehicul. Fondata in 1884, in Marea Britanie, firma a fabricat biciclete timp de 14 ani, iar din 1898 a inceput sa produca si motociclete. Au urmat apoi zeci de ani de succes, pana cand modelele produse de marile companii japoneze au ajuns sa domine piata. Totusi, marca s-a relansat in anii ‘80 ai secolului trecut, iar astazi Triumph este din nou unul dintre marii producatori de motociclete. Modelul Tiger Sport 660 este o noua aparitie care pare menita succesului, dar, inainte de a da verdicte, este necesar sa stii cat mai multe despre aceasta motocicleta.

Motor si performanta

Asa cum sugereaza numele modelului, motorul are o capacitate de 600 cc. Este vorba despre un model Euro 5, cu racire pe lichid, cu 12 valve, 3 cilindri, DOHC, care ajunge la 81 CP si 10250 rotatii pe minut. Pornirea este electrica, transmisia pe lant si cuplul este de 64 Nm @ 6250 rpm. Asa cum ne asteptam, modelul este intr-adevar unul cu un puternic caracter sportiv, insa cutia cu 6 viteze faciliteaza capacitatea de reactie a vehiculului si face condusul placut. Triumph se mandreste cu faptul ca acesta este nu doar primul model cu 3 cilindri din categorie, ci si cel mai puternic.

Dimensiuni

Tiger Sport 660 este o motocicleta de marime medie, potrivita atat pentru angajatul care face naveta zi de zi cat si pentru aventurierul de weekend. Lungimea sa este de 1418 mm, latimea de 834 mm, iar inaltimea de 1398 mm. Greutatea totala este de 206 kg, distribuita pe anvelope fata de tip 120/70 ZR 17 si spate de tip 180/55 XR 17. Rezervorul este de 17,2 l. Frana din fata se bazeaza pe 2 discuri flotante de 310 mm, cu etriere Nissin si ABS. Cea din spate are in componenta 1 disc de 255 mm, etrier Nissin cu un piston si ABS. O furca inversata Showa de 150 mm asigura suspensia frontala. Monoamortizorul Showa din spate permite reglaj in functie de greutate si tipul turei.

Confort

Marca Triumph a fost intotdeauna sinonima cu agilitatea si confortul, iar acest model nu face exceptie. Virarea este precisa, iar controlul este facilitat de ghidonul de aluminiu cu sectiune variabila. Parbrizul reglabil cu o singura mana este un mare plus, mai ales cand vremea este imprevizibila. In plus, cele doua moduri prestabilite de setari, Road si Rain, cresc siguranta si te scapa de reglarile pe care altfel ar trebui sa le faci singur. Producatorul s-a gandit si la rularea in traficul urban, astfel ca a dotat ambreiajul cu alunecare controlata.

Stil

Designul modelului Tiger Sport 660 pastreaza eleganta tipica a Triumphului, dar ofera in acelasi timp si imaginea de agilitate, putere si sportivitate. In ceea ce priveste paleta cromatica, exista 3 variante disponibile:

gri grafit, culoare principala si negru, culoare secundara

albastru cobalt si negru

rosu si gri grafit

Designul ecranului de bord arata modern si se potriveste cu dinamismul formelor caracteristice acestui model. Cutia de depozitare arata la fel de elegant, iar sistemul de iluminare si celelalte accesorii inspira viteza si sportivitate. Jantele de 17 inch si 5 brate dau suplete acestui model, iar sunetul motorului de 3 cilindri completeaza aparitia eleganta si puternica a Tiger Sport 660.

Motocicleta Triumph Tiger Sport 660 arata bine si are performante atat la nivelul capacitatii motorului, cat si al manevrabilitatii si adaptabilitatii. Cu acest nou model, Triumph confirma asteptarile fanilor marcii si pasionatilor de plimbari pe doua roti.

Ti-a placut acest articol? Urmareste Business24 si pe Facebook! Comenteaza si vezi in fluxul tau de noutati de pe Facebook cele mai noi si interesante articole de pe Business24.