Uber introduce confirmarea mastii cu selfie, iar trotinetele Lime revin pe strazi

Incepand de saptamana viitoare, tuturor soferilor, curierilor si utilizatorilor Uber din Romania le vor fi afisate in aplicatie informatii referitoare la siguranta, alaturi de o lista de masuri pe care trebuie sa le respecte, inainte de o cursa.Astfel, in Romania, Uber le va cere tuturor utilizatorilor, soferilor si curierilor sa confirme faptul ca poarta o masca de protectie sau ca isi acopera fata inainte de o cursa sau livrare.Soferilor li se va cere sa isi faca un selfie pentru a confirma ca poarta o masca de protectie sau ca isi acopera fata, prin intermediul tehnologiei de verificare din aplicatie.Cei care nu respecta aceasta masura nu se vor putea conecta si nu vor putea utiliza aplicatia. In plus, acestia vor fi rugati sa confirme ca au luat masuri suplimentare de siguranta, cum ar fi dezinfectarea masinilor in mod regulat sau oferirea de dezinfectant pentru maini calatorilor.Compania va echipa gratuit masinile soferilor cu panouri separatoare din plastic in urmatoarele saptamani, dupa ce, in ultima luna, le-a oferit acestora produse dezinfectante.Iata lista masurilor pentru siguranta luate de Uber in Romania:1. Panouri de protectie in masini: Uber lucreaza cu un partener local din Bucuresti, pentru a echipa majoritatea soferilor activi din Romania cu panouri separatoare pe parcursul urmatoarelor saptamani. Acestea vor ajuta la pastrarea unei distante sigure in masina, intre soferi si calatori.Uber va acoperi costurile pentru mii de astfel de panouri, astfel incat cea mai mare parte a soferilor sa primeasca unul in mod gratuit in urmatoarele saptamani.2. Brosuri cu informatii despre siguranta in timpul epidemiei COVID-19: Brosurile cu astfel de informatii vor fi amplasate in masini, pentru a-i informa pe utilizatori si a le aminti de instructiunile pentru siguranta.3. Produse dezinfectante: In ultimele saptamani, soferii au primit sute de produse dezinfectante din partea Uber, in mod gratuit. In total, Uber le va oferi acestora peste 3.000 de astfel de produse in urmatoarele saptamani.4. Lista cu masuri de siguranta pentru soferi: Soferilor li se va cere sa confirme ca au luat masuri de siguranta si sa treaca printr-o verificare in aplicatie a utilizarii mastii de protectie.5. Lista cu masuri de siguranta ...citeste mai departe despre " Uber introduce confirmarea mastii cu selfie, iar trotinetele Lime revin pe strazi " pe Ziare.com