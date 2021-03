Sursele spun ca prin 2025 vor fi lansate ultimele modele noi Mini cu motor cu combustie interna si planul este ca in 2027 modelele full-electrice sa reprezinte jumatate din vanzarile marcii.Mini vinde un singur model electric in prezent, Mini Cooper SE, iar preturile pentru intreaga gama Mini variaza intre aproape 21.000 de euro pentru Mini ONE cu 75 CP si 45.000 de euro pentru variantele super-sport JC Works care au motor de 306 CP.Mini a vandut anul trecut in Europa cu 20% mai putine masini decat in 2019, totalul fiind de 172.000. Intre 2001 si 2010 vanzarile Mini nu au depasit 150.000 de masini in niciun an, iar cel mai bun an a fost 2018, cu aproape 217.000 masini.Citeste si:Diana Sosoaca critica restrictionarea circulatiei noaptea: "Ce, la 22.01 incepe sa umble carcalacul pe strazi?"Scriitoarea Aurora Cornu, prima sotie a lui Marin Preda, a incetat din viata. A fost cea care l-a convins sa publice "Morometii"Claudiu Manda, un vitezoman incurabil. Europarlamentarul PSD, lasat fara permis de trei ori intr-un singur an din cauza vitezeiDrama ascunsa a celei mai frumoase prezentatoare de la Pro TV "Au incercat sa ma faca, dar au fost faultati". Cum au incercat hotii sa-l scoata din combinatie la furtul masinii lui Gigi Becali pe Sandu Geamanu, unul dintre cei mai temuti interlopi ...citeste mai departe despre " Marca Mini va trece din 2030 exclusiv la masini electrice " pe Ziare.com