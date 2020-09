Grupul Renault se va reorganiza in jurul a patru marci. Dacia va deveni o unitate independenta

Obiectivul ar fi sa ofere autonomie fiecarei unitati de business. Proiectul isi propune sa creeze o organizatie mai simpla si mai orientata spre rezultate, consolidand in acelasi timp coeziunea, motivatia si sentimentul de apartenenta al echipelor astfel grupate pe marci, arata un comunicat al companiei.Organizarea in jurul a patru marci puternice face posibila lucrul intr-un mod mai simplu, mai orientat catre piete si clienti, cu spirit de echipa, pentru a obtine cele mai bune rezultate posibile. Aceasta este o parghie esentiala pentru recuperarea grupului, a declarat Luca de Meo, CEO Groupe Renault.Unitatile de business vor avea conducatori pe Luca de Meo, CEO al grupului, pentru Renault; Denis Le Vot, directorul grupului Regiuni, Vanzari si Marketing, pentru Dacia; Cyril Abiteboul, director general Renault Sport Racing, pentru Alpine si Clotilde Delbos, director general adjunct si director financiar al grupului, pentru Nouvelles mobilites.