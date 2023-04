Mașina electrică în stil Ikea: vine pe bucăți și se asamblează la destinație

Firma suedeză Luvly produce mașini electrice și a găsit o modalitate aparte de a se remarca. Mașinile sale sunt mici, fără emisii de CO2, însă sistemul de livrare particular a stârnit deja controverse.

Luvly a creat un sistem foarte asemănător cu cel al Ikea pentru a reduce costurile: mașinile sunt fabricate pe bucăți înainte de a fi trimise la destinație. În acest fel, se fac economii cu transportul: într-un container ar încăpea patru mașini asamblate, dar dezasamblate, pe bucăți, încap 20 de mașini în același container, conform english.elpais.com.

Sigur, spre deosebire de mobilă, în cazul acestor mașini electrice nu clientul va fi cel care va asambla mașina. Compania are mai multe fabrici regionale care se ocupă de montaj. Acest model de lucru se va aplica tuturor modelelor care urmează să apară, inclusiv o mașină sport cu trei roți sau o dubă mică. Momentan, un singur model Luvly a fost produs.

Este un model destinat mediului urban, o mașină mică, care să ocupe un spațiu minim și să consume puțina energie.

Luvly măsoară doar 2,7 metri lungime, 1,5 metri lățime și 1,43 metri înălțime. Atinge până la 90 de kilometri la oră și are o baterie de 6,4 kilowați, iar cu o singură încărcare puteți parcurge circa 100 de kilometri. Prețul de pornire este 11.000 de dolari.

If Ikea made an electric vehicle, it might look something like this... meet the Luvly flatpack EV https://t.co/v7ONxF8X6j pic.twitter.com/KpaRkximaR— Move Electric (@M0veElectric) March 4, 2023

