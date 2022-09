Mai mulți bani pentru casarea mașinilor vechi. Modificarea anunțată în programul ”Rabla local”

Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a anuntat luni, 5 septembrie, o majorare a contributiei financiare suportate de AFM in favoarea bugetelor locale in cadrul programului care vizeaza casarea masinilor mai vechi de 15 ani.

Astfel, primariile ar urma sa suporte doar 20-25% din bonusul de 3.000 de lei pentru casarea unei masini vechi si nu jumatate, asa cum s-a propus initial.

Modificarea a fost decisa in contextul in care mai multe primarii au reclamat faptul ca nu dispun de fondurile necesare pentru a participa la program.

"In ceea ce priveste programele finantate prin AFM pentru primarii, continuam programele Rabla Clasic si Rabla Plus, dar venim cu un program nou, Rabla Local, program pe care l-am dezbatut intens la Cluj in sensul adevarat al cuvantului si la o tonalitate mai ridicata, pentru ca propunerea pe care am facut-o primariilor nu a fost pe placul municipalitatilor, sa zic asa, motiv pentru care vom discuta saptamana aceasta cateva modificari. Importanta pentru noi este implicarea oraselor in programe de imbunatatire a calitatii aerului", a declarat Tanczos Barna luni, la Forumul Oraselor Verzi, care se desfasoara la Brasov.

Acesta a precizat ca, cel putin in Europa, responsabilitatea pentru imbunatatirea calitatii aerului se afla la nivel local, el precizand ca este nevoie "de un program Rabla in care se implica activ si primaria".

"Acest program, conform discutiilor de vineri, o sa insemne o contributie mai mare de la AFM - o sa urcam de la 50% undeva la 75-80% - si cautam o modalitate de decontare mult mai facila pentru primarii, pentru a evita avansarea tuturor cheltuielilor din partea primariilor si a degreva primaria de aceasta problema de cash-flow", a adaugat Tanzcos Barna.

Vineri, la Cluj Napoca, s-a desfasurat reuniunea Comitetului Director al Asociatiei Municipiilor din Romania, la care au luat parte si ministrul Mediului, alaturi de Ministrul investitiilor si proiectelor europene, Marcel Bolos.

AFM a anuntat lansarea programului "Rabla local" pe 30 septembrie

"Incepand de vineri, 23 septembrie 2022, solicitantii unitati administrativ-teritoriale organizate la nivel de comuna, oras sau municipiu si subdiviziuni administrativ-teritoriale ale municipiului Bucuresti isi vor putea crea conturi de utilizator pentru inscrierea in cadrul Programului privind casarea autovehiculelor uzate. ( ...citeste mai departe despre "Mai multi bani pentru casarea masinilor vechi. Modificarea anuntata in programul "Rabla local"" pe Ziare.com

