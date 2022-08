Țara în care durează 5 minute să îți inmatriculezi mașina. Cum se petrec lucrurile în România

In tarile digitalizate, inmatricularea unei masini dureaza intre doua si cinci minute, un exemplu fiind Estonia. Pe de alta parte, in Romania procedura este una greoaie, care ii face pe oameni sa piarda mult timp la ghisee.

Victor Guzun, fost ambasador al Republicii Moldova in Estonia, a explicat pentru Digi 24 ca toate serviciile digitale din Estonia dureaza cel mult cinci minute.

"Fiecare cetatean are certificat de autentificare si semnatura digitala si e-mail-uri guvarnamentale, pentru ca statul vorbeste cu mine prin intermediul acestui e-mail guvernamental. Toate serviciile digitale in Estonia au loc in 5 minute, sau in 2 minute", a declarat Victor Guzun.

Pe de alta parte, in Romania, procesul de inscriere a unei masini din afara tarii poate dura pana la o luna, in timp ce o masina de la noi poate fi inmatriculata in cel mult o saptamana. De asemenea, inmatricularea unei masini noi costa in jur de 150 de lei, in timp ce pentru una la mana a doua proprietarul poate sa achite chiar si 600 de lei. ...citeste mai departe despre "Tara in care dureaza 5 minute sa iti inmatriculezi masina. Cum se petrec lucrurile in Romania" pe Ziare.com

