Efectele pandemiei: Vanzarile de masini noi au scazut cu o treime. Ce se intampla cu Programul Rabla

Pandemia nu le-a rapit de la inceput romanilor apetitul pentru cumpararea de masini.Asa se face ca, in luna martie, spre exemplu, numarul autoturismelor second-hand inmatriculate pentru prima oara in Romania a ajuns la 36.049. Cu alte cuvinte, romanii si-au inmatriculat luna trecuta cu doar 3,55% mai putine masini decat in martie 2019, cand nici nu ne imaginam ca vom trai vreodata vreo pandemie, se arata intr-o statistica data publicitatii de Asociatia Constructorilor de Autovehicule din Romania (ACAROM).Intrebarea e: cum de au mai avut chef oamenii, luna trecuta, sa isi ia masini uzate, cand intregul continent incepea sa fie cuprins de panica provocata de noul coronavirus, tarile incepusera sa isi inchida granitele, iar job-urile inceapeau deja sa dispara, de la o zi la alta?Sa fi fost oare zeci de mii de romani inconstienti si dispusi sa isi cheltuiasca ultimii bani pe masini la mana a doua, desi poate ca multi nu mai aveau nici macar siguranta zilei de maine? Nu neaparat.Statisticile spun ca masinile respective au fost inmatriculate in martie. Dar asta nu inseamna ca oamenii se hotarasera in aceeasi luna sa le cumpere. Ele puteau fi, in parte, platite deja sau comandate inca din ianuarie si februarie, cand spaima de infectare cu SARS-CoV-2 nu era atat de mare, iar economia nu incetinise inca atat de mult.Cea care a incasat deja o lovitura majora este piata de masini noi din Romania, care a scazut cu o treime, in martie 2020 fata de aceeasi luna a anului precedent, se mai arata in statisticile ACAROM.Mai exact, luna trecuta s-au mai inmatriculat in Romania doar 6.654 de masini noi, fata de peste 9.000, in martie 2019.Cum simt dealerii auto efectele pandemiei. Cine renunta cel mai usor la cumpararea de masiniAm intrebat conducerea Grupului Radacini - care are, printre altele, in Bucuresti sau in tara, repezentante auto Opel, Volkswagen , Mazda, Suzuki, Citroen, Peogeot si Honda - daca a inregistrat scaderi de vanzari, in luna martie. Si daca da, cu cat la suta au scazut vanzarile.