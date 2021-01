Dupa ce criterii te ghidezi pentru a alege o masina pentru intreaga familie?

Daca ai ajuns sa citesti acest articol, probabil nu cunosti foarte multe despre acest aspect, asa ca iti vom arata tot ce trebuie sa stii cand iti cumperi o masina de familie.Acesta e primul lucru care trebuie sa te preocupe, pentru ca nu poti risca siguranta si integritatea membrilor familiei, pentru care esti responsabil cand te afli la volan. Cele mai elocvente in acest sens sunt rezultatele testelor EuroEncap, pe care le poti consulta cu usurinta daca ai acces la internet.Fiecare model primeste un rating pentru diferiti indicatori de siguranta, iar recomandarea este sa te orientezi catre o masina cu ratinguri foarte bune.O masina de familie trebuie sa aiba un portbagaj cat mai incapator. Ai nevoie de mult spatiu pentru depozitarea bagajelor atunci cand pleci cu familia in concediu, dar si atunci cand faceti cumparaturile de la hypermarket. Daca aveti si un animal de companie, este nevoie de spatiu si pentru cusca de transport, fiindca nu-l puteti lasa singur cat timp sunteti plecati.Cand vine vorba despre tipul portbagajului, parerile sunt impartire, unii sustin ca modelele sedan sunt mai eficiente, in timp ce altii sunt adeptii modelelor hatchback. Decizia se ia si in functie de preferinte, asa ca nu iti ramane decat sa analizezi ambele variante.Nu doar portbagajul trebuie sa fie spatios, ci si interiorul masinii, astfel incat pasagerii sa se simta cat mai confortabil. Intre bancheta din spate si scaunele din fata trebuie sa existe spatiu suficient pentru a permite unui adult sa stea lejer, fara a-si aduce genunchii la gura. De asemenea, si plafonul trebuia sa fie suficient de inalt, ca sa nu-i incomodeze pe ocupantii banchetei din spate.Este un alt detaliu important pe care trebuie sa-l ai in vedere, pentru ca un astfel de accesoriu este obligatoriu in cazul copiilor sub 3 ani. Scaunul se monteaza pe bancheta din spate, astfel ca revine in discutie problema spatiului dintre aceasta si scaunele din fata.Ca sa-ti fie mai usor sa-l montezi, este recomandat sa alegi o masina cu sistem isofix, special gandit pentru a facilita instalarea scaunului pentru copii. De asemenea, este indicat ca portierele din spate sa aiba o deschidere larga, pentru a-ti permite sa introduci usor scaunul in masina. Tot in acest sens, bancheta din spate ar trebui sa fie mai ridicata decat scaunele din fata.Cand cumperi o masina de familie nu este neaparat necesar sa alegi un model full option, insa trebuie sa existe cateva dotari absolut necesare. Nu poti sa pleci la drum lung cu copiii fara o instalatie de climatizare la bord. Aerul conditionat este indispensabil pentru crearea confortului termic in zilele toride, asa ca nu trebuie sa lipseasca din dotarea unei masini de familie. Totodata, pentru a mai inviora atmosfera in timpul calatoriilor, masina ar trebi sa fie dotata cel putin cu un CD player. N-ar strica nici o priza USB pentru pasagerii din spate, unde copiii sa isi poata incarca tabletele sau telefoanele pe care se joaca, ca sa nu se plictiseasca pe drum.Multi prefera modelele Ford ca masini de familie, pentru ca reunesc toate caracteristicile necesare. Ca o ultima sugestie te sfatuim sa cauti mai multe detalii despre Ford Mondeo , pentru ca astfel s-ar putea sa descoperi modelul perfect de care ai nevoie.