Dosarele pentru RABLA Clasic si RABLA Plus se depun exclusiv online. Termenele au fost prelungite

"Ca urmare a starii de urgenta decretata la nivel national, Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor, prin Administratia Fondului pentru Mediu (AFM), aplica masuri speciale in ceea ce priveste derularea programelor de finantare. Astfel, depunerea dosarelor in cadrul Programelor Rabla si Rabla Plus se va face integral online, fiind acceptate in format electronic toate documentele necesare", a transmis Ministerul Mediului, printr-un comunicat de presa.Sursa citata a prcizat ca obligativitatea prezentarii certificatului de distrugere si radiere a autovehiculelor vechi a fost inlocuita cu o comunicare online catre dealer, in care sa fie specificate data si numele operatorului unde masina a fost casata.De asemenea, certificatele de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale au fost inlocuite cu o declaratie pe proprie raspundere din care sa reiasa ca viitorul posesor al masinii noi nu are datorii la stat, la momentul achizitiei."Multi cetateni ne-au scris despre greutatile pe care le intampina cu inscrierea in programele Rabla Clasic si Rabla Plus. Le-am promis ca vom adapta programele la starea de urgenta pe care o traversam. Astazi pot sa va anunt ca am simplificat totul, in asa fel incat romanii sa isi poata cumpara o masina noua de acasa, din fata calculatorului. Dosarele pot fi realizate integral cu documente emise electronic si depuse mai departe, tot prin mediul online.Vrem sa miscam lucrurile chiar si in aceasta perioada si sa ne adaptam la ea. Avem unul dintre cele mai mari bugete AFM si vrem sa-l folosim in linii de finantare care sa sprijine populatia si economia tarii", a declarat Costel Alexe, ministrul Mediului, apelor si padurilor.Citeste si: S-a lansat Rabla Plus 2020 - Topul celor mai vandute masini electrice si hibrid in Romania.In privinta termenelor de depunere a dosarelor, acestea au fost modificate dupa cum urmeaza:Pentru Rabla Clasic, valabilitatea notei de inscriere, atat pentru persoanele fizice, cat si pentru persoanele juridice a fost extinsa cu 60 de zile (de la 120 la 180 de zile). In privinta casarii autovehiculului termenele au fost prelungite cu 60 de zile de la data emiterii notei de inscriere pentru persoanele fizice, iar pentru persoanele juridice termenul este de 180 de zile de la