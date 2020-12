De ce masinile americane nu sunt populare in Europa?

Japonezii prefera fiabilitatea autovehiculelor produse de Toyota, francezii fiabilitatea si flexibilitatea oferita de Peugeot-uri, romanii pretul mic al Daciilor, germanii prefera rigurozitatea cu care sunt realizate masinile autohtone, iar italienii eleganta Fiat-urilor. Pana si in Rusia se manifesta tendinte nationaliste, cei mai multi dintre locuitori preferand brandul autohton Lada in detrimentul altor marci recunoscute de import.Daca vorbim de Europa lucrurile sunt putin diferite. Conform unui partener de incredere, checkcardna.com , locuitorii din Europa Centrala si de Vest prefera vehiculele germane. Marcile nemtesti BMW, Audi, Mercedes sunt pe primele locuri in topul vanzarilor. Aici se observa si o tendinta catre ecologism, masinile cu carburant fiind inlocuite usor, dar sigur cu variantele electrice. Aceleasi tendinte ecologiste de manifesta si in tarile nordice.In Europa de Est si in Peninsula Balcanica sunt preferate in continuare vehiculele rulate, in proportii mari. Aici tendintele catre ecologism sunt mai putin accentuate fata de restul Europei.Din datele furnizate de institutiile care se ocupa de inregistrarea vechilor noi si rulate, reiese ca masinile americane au o pondere foarte mica pe piata din Europa. Adica masinile produse de brandurile consacrata, atat de apreciate in SUA nu au priza la europeni. In randurile urmatoare vom incerca sa descoperim care sunt principalele motive pentru care nu sunt populare.Cu siguranta principalul motiv tine de pret. Taxele vamale negociate intre cele doua continente nu sunt cele mai prietenoase cand vine vorba de vehicule. Astfel pretul pentru masinile ce poarta nume consacrate Jeep, Ford, Chevrolet, GMC, Chrysler este mult mai mare pe piata europeana, de fapt diferenta se poate duce pana la 30%, daca vorbim de masinile de lux, Cadillac, Hummer, Lincon diferentele sunt si mai mari. Deci se poate spune ca, nu doar sentimentul de nationalism ii determina pe europeni sa cumpere branduri locale, dar si preturile.Avantajele abundentei de petrol isi spune cuvantul in cazul masinilor americane. Cei mai multi producatori nefiind constransi din punct de vedere economic. Pretul mic pentru carburanti i-a determinat pe acestia sa echipeze bijuteriile pe patru roti cu motoare puternice, cu multi cai putere, a caror mobilitate costa mult! Vehiculele americane nu sunt prietenoase cu bugetul familiei, iar multi europeni prefera variantele cu consum mic, foarte mic, in detrimentul celorlalte solutii. Politicile diferite legate de mediu si consum se observa, mai transant, in cazul vehiculelor. Europenii prefera consumul redus propus de variantele cu motorizare mica sau, mai nou, variantele electrice.Distantele foarte mari intre orase, i-a determinat pe multi dintre producatorii americani sa se orienteze catre productia de vehicule mari, confortabile, care pot transporta in deplina siguranta volume mari. Masinile personale sunt adevarate instrumente de transport, si de ce sa nu recunoastem, multi americani le folosesc pentru desfasurarea activitatilor cotidiene si a business-urilor initiate. In Europa lucrurile sunt putin diferite, distantele intre orase, nu sunt atat de mari fapt ce nu impune prezenta unui vehicul mare. In plus, in conditiile in care metropolele europene duc o lipsa acuta a locurilor pentru parcare, manevrarea unui GMC Sierra HD AT4 deste o sarcina cu adevarat provocatoare.Acestea sunt doar cateva dintre motivele pentru care masinile americane nu sunt populare in Europa, insa probabil nu sunt singurele. "Lupta" pentru suprematie dintre americani si europeni se vede clar si in sectorul auto.