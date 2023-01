A început fabricarea de serie a modelului Jogger Hybrid 140. Care este autonomia promisă de producătorul Dacia

Uzina de la Mioveni a inceput fabricatia de serie a modelului Jogger HYBRID 140. Destinat unui client din Romania, primul vehicul cu tehnologie hibrida produs sub sigla Dacia este un exemplar de culoare Gri Schiste, cu 7 locuri, apartinand nivelului de echipare Extreme +, anunta compania.

"Ilustrand perfect pozitionarea marcii Dacia, Jogger HYBRID 140 este cel mai accesibil vehicul de familie cu propulsie hibrida de pe piata, dispunand de un spatiu interior generos si de echipamente esentiale. Modelul beneficiaza de expertiza Renault Group, oferind o tehnologie moderna care asigura un demaraj sistematic in mod 100 % electric si un cuplu motor disponibil imediat, care permite accelerari energice", precizeaza compania.

Autonomia versiunii Jogger HYBRID 140 este de peste 900 km (in ciclu mixt omologat WLTP). Bateria de tractiune dispune de o garantie de 8 ani sau 160.000 km.

Fabricat in exclusivitate la Uzina de la Mioveni, modelul Jogger a fost deja produs in aproape 80.000 de exemplare, din care peste 90% au fost exportate, in principal pe pietele Europei Occidentale.

Lider al segmentului C-Break din Romania, Dacia Jogger s-a situat, in 2022, pe pozitia a doua in clasamentul celor mai vandute vehicule de segment C (exceptand clasa SUV) catre clientii persoane fizice din Europa. ...citeste mai departe despre "A inceput fabricarea de serie a modelului Jogger Hybrid 140. Care este autonomia promisa de producatorul Dacia" pe Ziare.com

Ti-a placut acest articol? Urmareste Business24 si pe Facebook! Comenteaza si vezi in fluxul tau de noutati de pe Facebook cele mai noi si interesante articole de pe Business24.