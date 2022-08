Dacia Spring s-a scumpit din nou și ajunge la nivel de mașină "mare" la preț. "Și când te gândești că a fost 8.000 de euro"

Automobilul electric Dacia Spring, unul dintre cele mai cerute vehicule electrice din Europa, a inregistrat cea mai agresiva crestere de preturi consemnata la un autoturism in primul an de la aparitia de piata.

Produsa in China si vanduta sub marca Dacia, masina are acum un pret mai mare cu 4.900 de euro, la doar un an de la lansare, pe fondul cererii foarte mari si al imposibilitatii uzinei de a livra mai multe produse.

Scumpirea din luna iunie a adus inca 500 de euro la pretul de baza al masinii, iar cea de pe 1 august - inca 400 de euro.

La lansare masina costa 18.100 de euro in Romania, in cea mai scumpa configuratie (Comfort Plus).

La nivel european, s-au vandut 27.800 de masini Dacia Spring in 2021, iar in acest an, pe primele cinci luni, a inregistrat deja 16.000 de unitati vandute.

In Romania, Dacia Spring ajunsese in aprilie 2022 la nivelul de 5.000 de exemplare vandute.

Cat costa Dacia Spring in Europa

In Germania, Spring costa 22.550 de euro, masina inregistrand prima crestere de pret de pe aceasta piata, de la lansare.

In Franta pretul a crescut la 19.800 de euro, dar ramane sub pragul de 20.000 de euro.

In Polonia, pretul este de 19.700 de euro, iar in Slovacia este de 19.000 de euro.

In Italia este disponibila a treia versiune, in premiera, care se cheama Business si costa cu doar 50 de euro in plus fata de versiunea entry, numita Essential, si care are pretul de 21.000 de euro.

Reactiile la noua scumpire

Anuntul recentei scumpiri a fost facuta pe grupul Dacia Spring Romania: "Inca o scumpire, + 400 euro de astazi", a scris un urmaritor al paginii.

"Incet incet ajunge la pret de Tesla model 3."

"Pai deh, o sa aiba grila noua. Sunt direct legate de costul transportului, parerea mea."

"Transport, energie, alte materii prime. O sa fie mai rau, no worries!"

"Infrastructura IT, tehnologia, mentenanta, cercetarea si dezvoltarea au costuri. Scad costurile operationale, dar e departe de a tinde spre zero."

"Noua identitate de marca (sigla) face 400 euro. Va ajunge pretul cu cateva sute de euro sub VW eUp, doar ca sa maximizeze profitul."

"Asta este a 2 a scumpire de cand cu noua identitate de marca, acum o luna jumatate la lansarea noii sigle au crescut preturile cu 500 euro."

"Frumos, cerere si oferta."

