Ghinionul pe care îl au unii șoferi după ce așteaptă un an să primească o Dacia Spring. "Cum poți da clientului o mașină electrică ce nu încarcă?"

Numărul celor care cumpără mașini electrice este în creștere în România, iar Dacia Spring este printre mașinile preferate, datorită prețului mic.

Unul dintre cele mai cerute vehicule electrice din Europa, automobilul electric Dacia Spring, deși a înregistrat cea mai agresivă creștere de prețuri consemnată la un autoturism în primul an de lansare, rămâne printre cele mai ieftine.

Produsă în China și vândută sub marca Dacia, mașina are acum un preț mai mare cu 4.500 de euro, la doar un an de la lansare, pe fondul cererii foarte mari și al imposibilității uzinei de a livra mai multe produse.

Ultima scumpire a adus încă 500 de euro la prețul de bază al mașinii.

La lansare mașina costa 18.100 de euro, iar acum se vinde cu 21.400 de euro, potrivit datelor analizate de Profit.ro.

27.800 de mașini Dacia Spring s-au vândut în 2021, iar în acest an, pe primele cinci luni, a înregistrat deja 16.000 de unități vândute.

Cei care aleg să achiziționeze un astfel de autoturism au de așteptat, în medie, 10-12 luni, după cum anunță șoferii pe grupurile dedicate.

Unii sunt ghinioniști și descoperă probleme ale mașinii încă din primele zile. Este cazul unui șofer care nu poate să își încarce mașina și vrea să afle dacă este singurul, pe grupul Dacia Spring România:

"Bună seara, a venit și buburuza mea! Am o problemă, nu pot încărca mașina nici cu cablul casnic, nici cu cel de la stațiile de încărcare! Pur și simplu cuplează și merge un minut, după decuplează și gata! Luni ma duc la reprezentanță! A mai pățit cineva așa ceva?"

Nu este singurul care nu poate încărca mașina

"Așa am pățit și eu, am mașina de 7 zile la ei la reprezentanță, a spus că trebuie să schimbe releul de încărcare."

"Așa am pățit și eu, am mers la ei și au făcut o resoftware, mi-au spus că trebuie să schimbe încărcătorul de pe baterie (ar trebui să vină săptămâna asta) și foarte ciudat, acum îmi încarcă și nu am nici o problemă!"

"Da. Programează-te în service. Pe mine după o lună m-a programat."

"Și eu am pățit la fel, încărcare la priză normală, merge la wallbox de 7kw, merge 1 min și se decupează (am încercat la multe stații), dar merge pe css. Cei de la Dacia spuneau că din 100 una are acest defect. Defectul posibil:

1- resoftare

2- o piesă care se încălzește la încărcarea de 7kw

3- calculatorul care face managemen

