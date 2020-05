Vehiculul prezentat pentru prima oara in luna martie a acestui an va avea o autonomie de cel putin 200 de kilometri, dupa cum anunta Dacia.Automotive News Europe dezvaluie ca modelul va fi construit in China, la Shiyan.In aceeasi fabrica se construieste si modelul City-KZ, de pe urma caruia va fi inspirat Spring.In China, City-KZ se vinde cu 8.000 de euro, insa Dacia Spring ar putea avea un pret intre 15 si 20 de mii de euro.Primul model 100% electric de la Dacia va avea 5 usi si patru locuri.Prezentarea ar fi trebuit sa aiba loc la Salonul Auto de la Geneva, insa cum acest eveniment a fost anulat din cauza epidemiei de coronavirus, Dacia a oferit informatiile si fotografiile prin intermediul unui comunicat de presa.Cu aspectul unui SUV de dimensiuni mici, Dacia Spring va oferi blocuri optice 100% LED, iar in partea frontala luminile de zi vor fi pozitionate deasupra farurilor.3,73 metri va fi lungimea modelului Spring.I.G. ...citeste mai departe despre " Dacia Spring: Cand vor incepe vanzarile si cat ar putea costa " pe Ziare.com