Dilema unui șofer de Dacia Spring în urma unui accident: Mai merită sau nu reparată mașina? "Daună totală și vinde-o la piese"

Numărul românilor care au cumpărat o mașină electrică a crescut, iar mulți au ales Dacia Spring, datorită prețului mai mic de achiziție.

Cei mai ghinioniști dintre posesorii de mașini Dacia Spring au fost implicați în accidente. este cazul unui șofer care s-a ales cu mașina avariată și încearcă să afle dacă este rentabil să o mai repare, după cum a scris pe Facebook:

"Zilele trecute am avut un incident, iar mașina a ajuns cu șasiul deviat vreo 10 cm, motorul nu mai pornește, bordul este strâmb, cutia de viteze nu mai schimbă față/ spate, roata de pe dreapta nu mai virează.

Merită reparată? Se pricep cei de la Dacia să repare motoarele și cutia?", a scris acesta pe grupul Dacia Spring România.

În comentarii, autorul postării a precizat că are Casco pentru mașină: "Am Casco,; i cel care a intrat în mine are Casco."

Acesta a explicat și cum a avut loc accidentul: "A pornit în trombă, eu mă aflam în mișcare, doamna avea cedează trecerea. Honda Acord de 1 an, este și ea cu toată fața spartă, motorul nu a mai pornit."

"Dacă ai Casco, ești fericit"

În comentarii, părerile sunt împărțite.

"Nu se repară nimic, toate se schimbă. Dacă s-a îndoit parte din șasiu e daună totală. Dacă ai Casco ești fericit, poți comanda alta, dacă nu, îmi pare rău pentru ține."

"Ia-ți alta. Pierzi timp și iese o lucrare de mântuială. Plus că nu ti-o mai face nimeni ca nouă. Trage pe firma de asigurări, că de-aia ai plătit."

"Ei ar trebui să poată face orice la produsul lor. Să știe din scoarță în scoarță cum se repară. Dacă merită, tu decizi. Poți să îi întrebi, să facă o constatare și să îți estimeze costurile."

"E o dăuna normală, nu te speria de ce zic "inginerii" de pe aici, doar că șasiul, dacă într-adevăr s-a îndoit, nu mai merită reparat.

Restul pieselor se schimbă. Piesele buffer și-au făcut treaba și au amorsat din impact, dar uneori nu ai ce să faci și este strâmbat și șasiul. E doar un fier, bine că nu sunt probleme de sănătate."

"Ți se va da daună totală într-un final, după mai multe expertize și stat cu lunile. Problema e că dacă nu ai 1 an de la achiziție va trebui să returnezi prima de la stat. Deci rămâi și tu cu vreo 8-9 mii în cel mai fericit caz."

"Cu sau fără Casco, eu nu aș mai repara-o."

"Tata avea casco (2800 lei an) și la 1500 km parcurși ai mașinii a adormit la volan (a intrat ...citeste mai departe despre "Dilema unui șofer de Dacia Spring în urma unui accident: Mai merită sau nu reparată mașina? "Daună totală și vinde-o la piese"" pe Ziare.com

Ti-a placut acest articol? Urmareste Business24 si pe Facebook! Comenteaza si vezi in fluxul tau de noutati de pe Facebook cele mai noi si interesante articole de pe Business24.