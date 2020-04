Dacia reia progresiv productia, incepand de azi, pe baza de voluntariat

O prima etapa a reluarii muncii de productie e prevazuta pentru marti, pe baza de voluntariat, urmand ca din data de 4 mai, sa demareze activitatile ambelor uzine, Uzina Mecanica si Sasiuri si Uzina Vehicule."In acord cu partenerii sociali si din respect pentru protejarea si siguranta angajatilor, toate masurile sanitare de protectie in vigoare, in Romania, au fost implementate pentru a relua progresiv activitatea de fabricatie derulata pe platforma industriala Dacia de la Mioveni. Astfel, incepand cu data de 21 aprilie, activitatile de productie ale celor doua uzine vor fi reluate pe baza de voluntariat: Uzina Mecanica si Sasiuri este pregatita sa redemareze activitatea in echipa redusa de lucru; Uzina Vehicule va relua productia in departamentul Presaj, in doua schimburi", arata un comunicat publicat pe site-ul companiei.Din data de 4 mai, vor redemara activitatile ambelor uzine, precizeaza compania.Reprezentantii Dacia spun ca pe tot parcursul perioadei in care activitatea de productie a fost intrerupta au fost definite si aplicate masuri pentru a proteja angajatii in perspectiva revenirii acestora la lucru."Aceste masuri care tin de igienizare si securitate vor fi aplicate in mod riguros. Angajatii vor fi informati despre necesitatea respectarii masurilor luate pentru protejarea sanatatii lor si a colegilor. Inca de la debutul crizei pandemice, generata de noul virus COVID-19, Groupe Renault Romania s-a asigurat sa ia masuri adaptate de protectie pentru ansamblul angajatilor din toate sediile unde isi desfasoara activitatea", se mai arata in comunicat.Luna trecuta, vicepresedintele Sindicatului Automobile Dacia, Ion Iordache, a anuntat ca Uzina Dacia de la Mioveni urma sa isi inceteze activitatea de joi, 19 martie, de la ora 7.00, pana pe 5 aprilie, in contextul pandemiei de coronavirus.Pe 2 aprilie compania a anuntat ca va prelungi perioada de intrerupere, fara a preciza data reluarii activitatii.Cea mai mare parte din salariati, 13.500 din cei 14.000 de angajati, au intrat in somaj tehnic.Pe 4 mai ar urma sa fie reluata productia si la fabrica de autovehicule Ford din Craiova, unde lucreaza circa 6.000 de persoane. Aici productia a fost oprita tot pe 19 martie. ...citeste mai departe despre " Dacia reia progresiv productia, incepand de azi, pe baza de voluntariat " pe Ziare.com