Cum reduci costurile generate de autoturismul tau

Desi o masina va presupune mereu cheltuieli cu reparatii, taxe, carburant sau operatiuni de mentenanta, ai posibilitatea de a reduce aceste costuri fara a renunta in vreun fel la confort si fara a-ti pune in pericol siguranta.In cele ce urmeaza iti prezentam cele mai avantajoase metode prin care poti reduce semnificativ costurile generate de masina ta:"Nu exista ieftin si bun!" Este o afirmatie des intalnita si, uneori, adevarata, insa aceasta nu se aplica in toate cazurile. Cu toate ca nu este recomandat sa alegi un model de piesa sau un service auto doar dupa pret, atunci cand esti in cautarea unui produs sau a unui serviciu necesar pentru masina ta, este recomandat sa tii cont si de acest criteriu. Odata ce ai stabilit o lista de optiuni care raspund tuturor exigentelor legate de calitate, poti alege produsul sau serviciul cu cel mai mic pret.De exemplu, foarte multe magazine comercializeaza acelasi model de piesa la preturi diferite si foarte multe service-uri auto cu aceleasi dotari si personal la fel de specializat au costuri de manopera care variaza. Ramane doar sa te informezi cu privire la aceste costuri si sa alegi pretul cel mai mic. Acelasi lucru se aplica si pentru asigurari. Atunci cand ai de unde alege, poti verifica rapid toate ofertele disponibile si sa alegi o asigurare RCA care iti ofera beneficii cat mai multe si un pret cat mai mic.Stilul tau de condus este un factor care poate creste cheltuielile generate de masina atat pe termen scurt, cat si pe termen lung. Un stil agresiv de condus, cu plecari bruste de la semafor, turare excesiva a motorului, franari agresive sau manevre bruste va creste simtitor consumul de carburant si va cauza uzura prematura a anumitor piese.Atunci cand adopti un stil de condus mai economic, poti reduce semnificativ consumul de carburant al masinii tale si poti prelungi simtitor durata de viata a pieselor. Mai mult, atunci cand iti iese din obisnuinta sa conduci peste viteza legala, nu va mai trebui sa-ti faci griji nici in legatura cu potentialele amenzi de circulatie.Pentru ca masina ta sa genereze costuri de reparatii cat mai mici pe termen lung, este recomandat sa-i verifici constant starea tehnica si sa identifici orice potentiala problema care ar putea duce la viitoare cheltuieli. Fie ca este vorba despre piese consumabile, care trebuie inlocuite sau de alte piese care nu mai functioneaza la parametri optimi, este important sa afli cat mai devreme daca exista vreo problema.Cu toate ca verificarea constanta a masinii presupune un anumit efort financiar, in acest fel vei evita defectiunile mai grave, mult mai costisitoare, dar si situatia in care masina se va defecta atunci cand esti in mers.Desi este indicat sa alegi magazinul care comercializeaza cele mai ieftine piese auto, atunci cand te hotarasti asupra unui model este bine sa te asiguri ca acesta este de o calitate superioara. Desi mai costisitoare, piesele provenite de la producatorii consacrati vor rezista mai bine in timp, aspect care presupune o economie de bani pe termen lung.Pentru a alege piesele optime, poti consulta manualul tehnic al masinii, cere parerea unui mecanic auto cu experienta sau discuta pe platformele de specialitate cu alti posesori ai aceluiasi model de masina. Pe langa faptul ca te vor ajuta sa economisesti bani pe termen lung, piesele de calitate iti vor oferi siguranta atunci cand circuli pe drumurile publice si vor asigura starea tehnica buna a masinii pentru o perioada mai indelungata.Atunci cand iei deciziile potrivite, este posibil sa-ti gestionezi corespunzator toate costurile generate de masina ta si sa le scazi considerabil, fara a face compromisuri. Fii mereu in cautarea celor mai bune oferte si incearca sa-ti ajustezi stilul de condus, pentru a economisi bani.