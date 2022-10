Cum iti alegi o masina second hand. Sfaturi practice

Iti doresti o masina si nu stii ce sa alegi? Ti-ai dori o masina second hand care sa-ti indeplineasca nevoile si sa te transporte in siguranta dintr-un loc in altul? Pentru o asemenea achizitie este important bugetul pe care il ai disponibil, dar si comerciantul de la care vrei sa faci achizitia. Ai aici un ghid practic ce iti va face mai usoara alegerea.

Alegerea masinii

Inainte de toate, cerceteaza piata si ia in calcul, de exemplu, daca stai in Bucuresti sau zonele limitrofe sa ai un magazin de piese auto la Ploiesti sau undeva cat mai aproape de casa sau de biroul tău.

Primul pas si cel mai important este sa decizi ce vechime vrei sa aiba masina pe care o cumperi si cati kilometri sa afiseze pe bord. Alte aspecte sunt legate de marca si functionalitatile pe care vrei sa le aiba. La final, poti decide si in ce culoare ai vrea să fie vopsita.

Bugetul pe care il ai

In zilele noastre achizitionarea unei masini, chiar si second-hand, presupune o cheltuiala destul de mare. Asadar, trebuie sa stii exact ce buget ai avea disponibil, daca poti sa iti cumperi masina cu banii jos sau daca este nevoie sa faci un credit. Pe langa acestea, trebuie sa tii cont si de faptul ca ai putea avea nevoie de reparatii suplimentare, asigurari, rovinieta sau cauciucuri de sezon.

Daca alegi sa faci un credit, trebuie sa ai grija ca suma lunara pe care o dai la banca sa nu se transforme intr-o corvoada financiara. Alege cel mai potrivit credit pentru tine si fii atent la dobanda.

Ce nevoi ai

Acum, ca ai stabilit bugetul pe care il ai la dispozitie, decide ce iti doresti de la masina pe care o vei cumpara si ce functionalitati ai vrea sa aiba.

Daca esti celibatar, poti opta pentru o masina mai mica sau poate mai sport, pe care sa o folosesti atat pentru naveta la serviciu, dar si pentru escapadele din weekend sau vacante.

Daca ai copii, atunci ia in calcul spatiul de care ai nevoie pentru scaunul special si pentru bagaje.

Un alt aspect esential este locul de parcare. Tine cont de zona in care locuiesti si ia in calcul achizitionarea unui loc de parcare.

Documenteaza-te

Inainte de a cumpara o masina second hand, verifica sursa de unde iti doresti sa o iei. Ideal ar fi sa o cumperi de la distribuitori autorizati si de incredere.

Verifica preturile pietei si nu lua nicio decizie rapida. Ai rabdare, lasa informatia sa se „aseze”.

Achizitionarea masinii

Inainte sa iti cumperi masina, asigura-te ca are toate documentele in regula. Verifica, asadar, dreptul de proprietate al detinatorului, daca modelul masinii este acelasi pe toate actele si adresa proprietarului. Efectueaza o examinare atenta, atat la exterior cat si in interior. Indiferent de vremea de afara, verifica becurile de ceata, dar si celelalte faruri si stopurile. Cere un test drive si asigura-te ca nu scoate zgomote ciudate, ca intra corect in viteze si ca frana functionează bine.

La interior, verifica functionarea panoului, scaunele si bancheta din spate. Asigura-te ca are trusa de reparatii si roata de rezerva. Deschide capota si verifica si acolo toate cele necesare. Daca nu esti priceput la asa ceva, ia cu tine un prieten sau un specialist care sa te ajute.

Indiferent de masina pe care o alegi, tine cont ca siguranta ta si a celor care merg cu tine este primordiala. Important este sa iti iei o masina care sa functioneze si sa poti calatori cu incredere unde ai nevoie.

Ti-a placut acest articol? Urmareste Business24 si pe Facebook! Comenteaza si vezi in fluxul tau de noutati de pe Facebook cele mai noi si interesante articole de pe Business24.