Crestere spectaculoasa a actiunilor Tesla. Este cea mai puternica "explozie" din ultimii opt ani

Cresterea pretului actiunilor, care a adaugat 100 de miliarde de dolari la capitalizarea de piata a Tesla, a pus capat pierderilor consemnate de titluri in ultimele cinci zile, in contextul declinului indicelui Nasdaq, in care investitorii speriati de cresterea dobanzilor au abandonat actiunile companiilor cu evaluare mare.Pierre Ferragu, analist la firma New Street Research, a imbunatatit ratingul Tesla de la neutru la cumpara si a marit pretul tinta al actiunilor de la 578 de dolari pe unitate la 900 de dolari pe unitate.Actiunile Tesla au fost tranzactionate marti la circa 669 de dolari pe unitate. Cu toate acestea, pretul actiunilor Tesla este mai mic cu peste 20% comparativ cu un nivel record atins in ianuarie.Tesla a vandut in februarie 18.318 vehicule fabricate in China, in crestere de la 15.484 in ianuarie, a anuntat autoritatea CPCA din industria auto chineza.Dupa volatilitatea recenta a pietei, actiunile Tesla sunt cu 70% peste nivelul de acum sase luni.Indicele Nasdaq a crescut marti cu 3,7%, cel mai mare avans din ultime cinci luni, pe fondul scaderii randamentelor obligatiunilor americane si interesului investitorilor pentru actiuni din sectorul tehnologiei, care au scazut in ultima perioada.Titlurile Tesla au avut marti cea mai mare contributie la avansul de 1,4% al indicelui S&P 500, in care au fost incluse in decembrie.