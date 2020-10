Cele mai comune probleme la motor

Unde sa-ti verifici motorul?

Semne comune ale problemelor de motor

Bataie in motor

Ce provoaca bataile la motor?

Iti poti face o programare pe site-ul serviceautovitan.ro unde poti vedea si preturile pentru fiecare serviciu in parte. Doar la un service auto poti vedea daca reparatiile motorului sunt justificate, ceea ce inseamna ca vei cheltui mai putini bani, decat atunci cand vei fi nevoit sa repari motorul. La service Auto network international chiar si un motor cu probleme, poate fi reparat la un pret cat mai convenabil. Aici lucreaza experti reali in domeniul mecanicii auto, care vor putea evalua corect starea masinii tale, oferindu-ti un pret adecvat pentru problemele comune ale motorului.Motorul este un element complex al masinii. Pentru ca un motor sa functioneze, sute de elemente trebuie sa functioneze bine. Iata cateva semne comune ale problemelor motorului pe care le poti diagnostica si singur inainte de a merge la service.Singurul sunet mai rau decat tacerea unui motor care nu porneste, este bataia. Daca ai auzit vreodata batai la motor, atunci ai probleme comune cu motorul. Bataia la motor este destul de usor de sesizat si poate fi resimtita si prin vibratia de soc a volanului sau a podelei. Uneori, aceasta este o usoara atingere care se stinge daca pornesti motorul. Cu toate acestea, dupa eliberarea pedalei, lovitura revine. Cand lucrurile stau cu adevarat rau, sunetul este prezent constant.Acest sunet este adesea cauzat de presiunea scazuta a uleiului. Dintr-un motiv sau altul, uleiul de motor nu lubrifiaza corect piesele. Un vinovat specific ar putea fi pompa de ulei sau contaminarea in sistemul de ungere. In plus fata de bataie, poti observa si alte fenomene neplacute, de exemplu: temperatura prea ridicata a motorului sau o lumina aprinsa care specfica "verificarea motorului". Din pacate, cel mai probabil este prea tarziu. Cand motorul incepe sa bata, acest lucru indica deteriorarea. Rulmentii arborelui cotit sunt deja supraincalziti si peretii cilindrilor sunt zgariati. In cele mai multe cazuri, motorul va trebui inlocuit. Uneori, motorul poate fi reparat, dar costul acestei manevre este comparabil cu o inlocuire completa. Pentru verificarea si reparatia sau schimbarea motorului, poti apela la service-ul auto din Bucuresti, Auto Network International.: 0735 867 531: 0735 867 531Adresa: Splaiul Unirii nr.450, sector 4, in incinta targ AUTOVIT, Birou Stand SC 23, BUCURESTI, Cartier Vitan-Barzesti