Cefin Trucks sărbătorește livrarea vehiculului Ford Trucks cu numărul 2000 în România și setează strategia pentru următoarele 1000 de unități

Cefin Trucks a atins in Iulie 2021, pragul de 2000 de vehicule Ford Trucks livrate in Romania

Ford Trucks a devenit un brand stabil pe piata din Romania, urcand permanent in topul brandurilor de vehicule comerciale, la nivel de vanzari, cu o cota de piata de 10.8% (conform Raport Inmatriculari DRCPIV Ian-iulie 2021);

Cefin Trucks prevede o crestere si in 2021, cu ajutorul politicii sale orientate in jurul clientului, a planului de dezvoltare a retelei de service si implementarea unui proces complex de digitalizare, care va facilita accesul tuturor celor implicati (clienti, furnizori, angajati si parteneri) la informatii privind operatiunile si procesele companiei;

Cefin Trucks , unic importator si distribuitor al brandului Ford Trucks in Romania, sarbatoreste livrarea vehiculului cu numarul 2000, prag atins in luna Iulie 2021. Cu ocazia aniversarii livrarii primelor 1000 de unitati Ford Trucks in Romania, parcurs realizat in 30 de luni, a fost setat un nou obiectiv, ca urmatoarele 1000 sa fie livrate catre clientii brandului in jumatate din timp, si anume 15 luni. In pofida unei perioade atipice, dificila atat din punct de vedere social cat si economic, Cefin Trucks a reusit sa indeplineasca obiectivul in vara anului 2021.

Urmatorul obiectiv este setat in conditiile unei accelerari a ritmului de vanzare, si consta in livrarea vehiculului cu numarul 3000 pana la sfarsitul anului 2022.

Acest obiectiv si multe altele sunt posibile datorita implementarii unei strategii complexe si a unei viziuni pe termen lung, care are la baza nevoile clientilor, din zona de achizitii, servicii after sales din Romania si international, servicii financiare si informatiile despre flota (localizare, gestiune transport, stil de condus, consum, tahograf, etc).

"Livrarea a 2000 de unitati Ford Trucks in Romania nu reprezinta pentru noi un simplu numar. Acest rezultat este un semnal concret de apreciere din partea clientilor atat referitor la produse cat la serviciile pe care le oferim. Este de asemenea dovada unei munci extraordinare a echipei noastre si a tuturor celor implicati (funizori, clienti, finantatori si actionari). Avem in jurul nostru o comunitate care se formeaza, si care genereaza toata dinamica companiei. Toate strategiile noastre se bazeaza pe principiul ca atunci cand clientul are de castigat, acest lucru se transforma in castig si pentru companie. In acest scop incercam sa cream zilnic oportunitatea de a maximiza valoarea adaugata pe care o putem oferi clientilor nostri si sa implementam produse si servicii pentru a indeplini acest obiectiv esential pentru succesul nostru. Doar printr-un proces constant de imbunatatire a serviciilor si a produselor pe care le oferim ca si companie, vom atinge, nu numai noua provocare de a livra 3000 de vehicule Ford Trucks pana la sfarsitul anului 2022 dar si de a oferi cea mai mare valoarea adaugata pentru clientii nostri. " a declarat Stefano Albarosa, CEO Cefin Trucks.

"Atingerea obiectivului de 2000 de vehicule Ford Trucks in Romania in timpul promis este o urmare fireasca a unei strategii comerciale si de brand atent urmarita in toate actiunile noastre. Aceasta strategie are in centru nevoile clientilor nostri, si dorinta de a adauga plus valoare afacerii lor, prin alegerea companiei noastre ca partner si a brandului Ford Trucks ca produs. Obiectivul nostru este sa mentinem Ford Trucks in topul preferintelor clientilor, acolo unde suntem deja lideri in segmente precum cel al vehiculelor de constructii si cele specializate, si sa pastram trendul ascendent al cotei de piata. Ford Trucks a dovedit deja un raport calitate-pret foarte bun si flexibilitate in fata cerintelor pietei pe care Cefin Trucks o poate acomoda prin experienta pe care o are in servicii integrate.

Principalii piloni pe care ne construim strategia de crestere, centrata pe parteneriatul cu clientii nostri, sunt:

Digitalizarea si integrarea tuturor serviciilor din procesul de vanzare si post vanzare pentru a garanta un access usor si transparent al clientilor catre toate informatiile relevante pentru o gestiune eficienta a parcului de vehicule;

Servicii financiare rapide cu valoare adaugata pentru clienti: solutii de leasing, plati in rate, solutii de inchiriere vehicule comerciale pe termen scurt si mediu;

Servicii de Trade-In prin care preluam si valorificam camionul vechi pentru achizitia unui nou Ford Trucks;

Crearea unei comunitati Ford Trucks in Romania pentru a fi aproape de toti cei care ne aleg;

Consolidarea retelei nationale de vanzari, o echipa profesionista care cunoaste deja foarte bine nevoile pietei si avantajele produselor ce vin in ajutorul clientilor;

Cresterea retelei de service, pentru a fi alaturi de clienti oriunde acestia au nevoie, in acest moment numarand deja 20 de locatii in Romania. Dezvoltarea permanenta a retelei internationale de service Ford Trucks vine de asemenea in ajutorul clientilor care aleg F-Max pentru transport international.

"Ford Trucks este prezent in Romania din 2017 alaturi de partenerul nostru Cefin Trucks. Acest parteneriat s-a dovedit a fi un real succes in ultimii patru ani, timp in care brandul si-a consolidat pozitia in piata de vehicule comerciale grele, in drumul catre topul marcilor din industrie. Ne concentram pe consolidarea pozitiei de lider in segmentul vehiculelor de constructii si specializate, in timp ce ne adaptam la noile tehnologii si nevoile pietei permanent in evolutie. De asemenea avem ca obiectiv sa mentinem trendul ascendent in segmentul de transport international, cu produsul Ford Trucks F-MAX.

Ford Trucks are o strategie complexa si ambitioasa de extindere internationala, dupa integrarea completa a retelei Europei Centrale, de Sud si de Est in 2020, continuand in 2021 pentru tarile din Europa de Vest, proces ce va ajunge la maturitate in 2022.

In timp ce extinderea retelei de service atat nationala cat si internationala contribuie foarte de mult la increderea pe care o construim cu clientii nostri, accelerarea volumului de vanzari in Romania este, de asemenea, foarte importanta in 2022. Aceasta ne permite sa ne setam ca obiectiv ca urmatoarele 1.000 de unitati Ford Trucks sa fie livrate pana la sfarsitul anului 2022.

Anul 2021 reprezinta inca un an de succes pentru Ford Trucks, cand am crescut volumul de vanzari si cotele de piata, in special in pietele europene. Am facut pasi importanti pentru a finaliza reteaua noastra din Europa de Vest. Este deja evident ca Cefin Trucks va inchide anul 2021 printre lideri in ceea ce priveste cota de piata si ramane un candidat puternic pentru topul din 2022." a declarat Koray Kuvvet, Managing Director Eastern Europe & Balkans pentru Ford Trucks.

Ford Trucks - evolutie accelerata pe piata romaneasca

Luna mai 2017 a marcat o etapa importanta in evolutia companiei, prin lansarea oficiala a activitatii de importator Ford Trucks.

In primul an de activitate, Cefin Trucks, in calitate de importator si distribuitor al Ford Trucks, a inregistrat vanzari de 157 de unitati (1% pentru segmentul de transport, 17% pentru segmentul de constructii si 7% pentru segmentul de vehicule specializate), cu o cota de 2,36%.

In al doilea an, compania si-a indeplinit si depasit obiectivul stabilit, surclasand deja, in semestrul al doilea, doi competitori cu o prezenta traditionala pe piata. Numarul unitatilor vandute s-a dublat, ajungand la 357, iar cota de piata la 4,1%.

Vanzarile au crescut si mai mult in 2019, cu peste 555 de unitati livrate si o cota totala de piata de peste 8%, cumuland in noiembrie 2019 un total de peste 1000 de unitati Ford Trucks. Datorita lansarii F-MAX, un vehicul perfect potrivit pentru transportul international, Cefin Trucks intentioneaza sa-si mareasca cota de piata in segmentul respectiv, unde potentialul de crestere ramane foarte ridicat. Cefin Trucks a mizat pe pastrarea pozitiei de lider in alegerile clientilor din segmentele de Constructii si Vehicule municipale si in 2020, atingand locul 4 in Topul Brandurilor de Vehicule Comerciale, cu o cota de piata de 11.8%. Tot in 2020, Cefin Trucks si-a extins reteaua de service, ajungand la 19 centre service in Romania, adaugand la o dimensiune multibrand a acesteia, prin inaugurarea serviciilor de reparatii Ford LCV in centrul din Bucuresti.

In anul 2021, Ford Trucks atinge pragul de 2000 de unitati vandute in Romania, urmand sa seteze un nou obiectiv de crestere in acest sens, cel de 3000 de unitati pana la sfarsitul anului 2022. Pastreaza pozitia de lider in segmentul de constructii, devine lider si in cel al vehiculelor municipale si creste in cota de piata pentru segmentul reprezentat de F-Max.

Despre Cefin Trucks:

Compania activeaza de aproape 25 de ani in sectorul auto, ca furnizor de produse si servicii integrate pentru lumea transportatorilor profesionisti, fiind cunoscuta ca unul dintre cei mai mari distribuitori de vehicule comerciale din Romania. In decembrie 2016, Cefin Trucks a fost numit unicul importator si distribuitor in Romania al Ford Trucks si din mai 2017 a inceput activitatea din acest nou rol.

Despre Ford Trucks:

Ford Trucks este unul dintre cei mai mari producatori internationali de camioane de mare tonaj din lume. Acesta produce o gama larga de vehicule, inclusiv tractoare, camioane de constructii si camioane de distributie cu o greutate de peste 16 tone. Rezultatele dovedite ale calitatii, durabilitatii si eficientei vehiculelor comerciale Ford stau la baza strategiei internationale a produselor Ford Trucks. La Ford Trucks, se intrepatrund mai mult de jumatate de secol de proiectare si experienta de productie cu expertiza in dezvoltarea de produse specifice pietei, pentru a construi principalele componente ale vehiculelor, inclusiv motoarele noi. In prezent, isi desfasoara activitatea in Europa, Orientul Mijlociu, Africa, Rusia si CSI si continua sa isi dezvolte reteaua internationala pe trei continente. Pentru mai multe informatii despre Ford Trucks si produsele sale la nivel mondial, vizitati site-ul https://www.fordtrucks.com.tr/

Pentru mai multe detalii: Raluca Radulescu - Marketing Manager - 0744 688 463/ raluca.radulescu@aictrucks.com

www.cefintrucks.com, www.ford-trucks.ro.

Ti-a placut acest articol? Urmareste Business24 si pe Facebook! Comenteaza si vezi in fluxul tau de noutati de pe Facebook cele mai noi si interesante articole de pe Business24.