Ce trebuie să știi înainte de a schimba cauciucurile

Cumpararea unui set de cauciucuri este o decizie importanta atunci cand detii o masina.

Cauciucurile asigura vehiculului stabilitate, fiind implicate direct in siguranta franarii si accelerarii. Cu cat avem mai multa grija de cauciucurile masinii noastre si le rulam corespunzator, cu atat mai mult le prelungim durata de utilizare si ne salvam portofelul.

Cateva masuri de preventie pot fi aplicate cu succes, indiferent daca masina ta este echipata cu un set de cauciuri noi ori cauciucuri second hand:

Monitorizarea presiunii anvelopelor

Echilibrarea rotilor dupa fiecare inlocuire a anvelopelor

Folosirea de anvelope potrivite sezonului: iarna sau vara

Depozitarea corespunzatoare a anvelopelor ce nu mai corespund folosirii intr-un anumit sezon: in camere uscate si fara a fi expuse la factori de agresiune: acizi, combustibili etc.)

Alegerea anvelopelor potrivite asigura manevrabilitatea corecta si sigura, dar si un consum optim de combustibil.

Dar cand trebuie sa cumparam si sa schimbam cauciucurile?

Cel mai adesea, lucrul acesta este necesar atunci cand are loc trecerea de la anotimpul cald la cel de iarna dar si invers. De asemenea, atunci cand cauciucul prezinta o uzura ce il face incompatibil cu utilizarea in siguranta.

Cumpara cauciucuri de la branduri cunoscute!

Este bine sa cumparam cauciucuri de la branduri cunoscute insa, acestea sunt de obicei si cele mai scumpe, insa pot fi exploatate un timp mai indelungat si, mai ales, in conditii de mai multa siguranta.

Atunci cand nu ne permitem un set de cauciucuri noi, exista si optiunea unui set de cauciucuri second hand, chiar de la un brand cunoscut. Pe www.stoykanevelope.ro gasesti orice model de anvelope ai nevoie, noi sau second hand. Daca ai nevoie, de exemplu, de cauciuri sh r16 gasesti usor iar acestea iti pot fi livrate in magazin sau la domiciliu. In plus, poti beneficia si de montaj.

Cauciucurile sunt un element complex in angrenajul masinii, aderenta, banda de rulare, rezistenta la rulare si uzura trebuie luate in considerare.

Daca ai observat, fiecare cauciuc contine un marcaj pe care te ajutam sa il decodifici in cele ce urmeaza.

Pentru a monta cauciucul potrivit trebuie sa identifici dimensiunea corecta a anvelopei, indicii de sarcina si de viteza.

Decodificarea marcajelor de pe flancul cauciucului

Fiecare cauciuc este marcat cu o serie de informatii: numele modelului este urmat de o serie de marcaje care, daca nu stiai ce semnificatie au, poti afla chiar acum.

Aceste informatii sunt folositoare atunci cand cumperi un set de cauciucuri.

De exemplu, presupunem ca pe cauciuc se afla marcajul urmator: 225/45 R 18 95 H.

Primul numar care apare in succesiune este "225". Acest numar semnifica latimea anvelopei in milimetri de la un lateral la altul.

Urmatorul numar este "45". Acest numar reprezinta raportul nominal de aspect.

Acesta este calculat ca raport intre sectiunea transversala si latimea anvelopei, si este exprimat procentual. De exemplu, un raport de aspect de 45 indica faptul ca inaltimea anvelopei reprezinta 45% din latimea acesteia.

Urmatorul marcaj este o litera, in cazul nostru litera R. Aceasta litera indica tipul de constructie utilizat in carcasa anvelopei, "R" fiind pentru constructie radiala. In piata exista si alte marcaje pentru tipul de constructie: "B" pentru Bias-ply sau "D" pentru constructia diagonala.

Anvelopele radiale sunt cele mai utilizate anvelope in prezent.

Diametrul jantei. Dupa litera urmeaza un nou numar: "18" din exemplul nostru reprezinta diametrul jantei exprimat in inci.

Indicele de sarcina. Dupa diametrul jantei urmeaza inscriptionat pe cauciuc indicele de sarcina. In cazul nostru, "95" este un cod pentru sarcina maxima pe care o poate suporta cauciucul atunci cand este complet umflat, la o anumita viteza a autovehicului.

Acest indice este totodata in stransa legatura cu indicele de viteza.

De asemenea, atunci cand cumperi cauciucuri trebuie sa te asiguri ca indicele de sarcina al acestora nu este mai mic decat cel al cauciucurilor initiale ale masinii tale. Altminteri, cauciucurile se vor uza si, mai grav, autovehiculul nu poate fi manevrat in conditii de siguranta.

Evaluarea vitezei. Ultimul marcaj reprezinta evaluarea vitezei. Literele de la A la Z reprezinta evaluarea vitezei.

Fiecare litera ne indica viteza maxima pe care o poate suporta o anvelopa sub capacitatea sa de incarcare recomandata. In cazul nostru, "H" este echivalent cu o viteza maxima de 209 km/h (130 mph). Insa, chiar daca un cauciuc poate "duce" o asemenea viteza, este recomandat conducatorilor auto sa nu depaseasca limitele legale de viteza.

Marcaje suplimentare

In afara de aceste marcaje, pe peretele lateral al cauciucului pot fi prezente si alte informatii - litere, numere: data fabricatiei, daca este o anvelopa de autoturisme pentru pasageri etc.

