Ce poți face pentru ca mașina ta să arate ca nouă mai mult timp

Daca iti doresti ca masina ta sa arate ca noua mai mult timp, poti face mai mult decat o aspirare si o spalare periodica. La urma urmei, un vehicul curat si bine intretinut inseamna o valoare de revanzare mai mare.

Pentru a te ajuta sa-ti pastrezi masina in stare impecabila, iata cateva lucruri pe care le poti face.

Intretinere rapida periodica

Efectueaza o curatare rapida dupa cateva drumuri pentru ca masina ta sa arate mereu impecabil. Sunt suficiente 10 minute inainte de a porni la urmatorul drum. In acest timp, poti curata bordul cu o laveta, aspira rapid scaunele si verifica portbagajul.

Daca interiorul ramane mult timp prafuit, cel mai probabil vei mai astepta cateva zile si vei merge la spalatorie. Acest obicei de a lasa praful sa se depuna poate deteriora, in timp, interiorul, dar si vopseaua.

In plus, vrei ca masina ta sa reflecte aceleasi atribute pe care le comunici prin aspectul tau ingrijit, mai ales daca conduci un model de lux precum Mercedes E Class W211. La urma urmei, probabil ca ai petrecut destul de mult timp gandindu-te la marca, modelul si culoarea masinii care ti se potriveste inainte de a o cumpara. Asa ca, de ce sa nu o pastrezi in cea mai buna forma?

Igienizarea elementelor din piele

Praful este inamicul numarul 1 al vopselei si tot el face ca suprafetele interioare sa arate neingrijit. Un spray de curatare a interiorului te poate ajuta sa il mentii curat, mai ales daca este vorba despre suprafete de piele.

Particulele abrazive se pot acumula in pliurile scaunelor, provocand daune in timp, pe masura ce urci si cobori in si din masina. Asadar, sterge periodic praful inainte ca sa deterioreze interiorul masinii.

Aplicarea produselor de curatare pe laveta

In timp ce cureti interiorul, aplica produsele de curatare pe o laveta in loc sa le pulverizezi direct pe suprafata pe care doresti sa o cureti. Acest lucru ofera control asupra cantitatii de produs folosit, deoarece unele pot lasa reziduuri. De exemplu, daca spray-ul pentru curatarea bordului ajunge pe geamuri sau pe parbriz, va fi destul de dificil de indepartat.

Accesoriile potrivite pentru curatarea manuala

Unii proprietari de vehicule evita sa mearga la spalatoriile auto automate, temandu-se ca periile vor produce zgarieturi.

Daca preferi spalatoriile clasice sau te ocupi chiar tu de spalarea masinii, opteaza pentru utilizarea unei manusi de spalare din microfibra si folosirea unui detergent adecvat. Un produs de curatare prea puternic poate indeparta rapid ceara aplicata recent.

Atentie la procesul de aplicare al stratului de ceara

In ciuda a ceea ce multi oameni ar putea crede, ceara nu confera cu adevarat acea stralucire de masina noua. Lucrarile de pregatire sunt esentiale pentru a obtine un finisaj impecabil. Daca pregatesti corespunzator suprafata vopsita si o cureti temeinic, chiar si cel mai ieftin strat de ceara va da rezultate bune.

Argila pentru decontaminare (clay bar)

Una dintre cele mai sigure modalitati de a obtine un finisaj lucios este folosirea argilei pentru decontaminare. Aceasta indeparteaza rapid si usor praful, murdaria si alte particule de pe suprafata masinii si astfel ceara sau polish-ul adera mai bine si obtii stralucirea pe care o doresti.

Asadar, daca dupa ce ti-ai spalat masina aceasta inca se simte aspra la atingere, probabil ca este timpul sa-ti procuri un kit argila pentru decontaminare.

Ori ceara ori polish

Daca treci pe la raionul auto intr-un supermarket, probabil ca vei observa o multime de produse de curatare si de protectie. Dar cand vine vorba de a-ti face masina sa straluceasca, nu ai nevoie si de ceara si de polish in cadrul procesului de detailing. Oricare dintre ele va functiona, asa ca vei economisi timp si bani. Ambele sunt concepute pentru a face exact acelasi lucru, a fixa luciul pe care l-ai obtinut in etapele de pregatire.

Cu toate acestea, lacurile sintetice tind sa dureze ceva mai mult decat produsele de origine naturala, dar unele persoane sustin ca obtin mai multa stralucire cu ceara traditionala, deci pana la urma este o chestiune de preferinte.

Nu ignora prea mult timp petele produse de prietenii inaripati

Evita sa parchezi masina sub copaci sau sub balcoane ori terase. Porumbeii sunt inamicii necuvantatori ai posesorilor de masini. Si nu, nu glumim. Excrementele pasarilor sunt unul dintre cele mai rele lucruri care pot ateriza pe suprafata unui vehicul. Daca lasi urmele pe vopsea cateva zile, aceasta se poate deteriora.

Pastreaza in masina o sticla de spray pentru curatare rapida a exteriorului si cateva prosoape din microfibra, pentru a te ocupa de aceste pete imediat ce le observi.

Asadar, dupa cum spune si zicala, este mai bine sa previi decat sa tratezi. Aceasta poate fi aplicata si in cazul masinilor. Intretinerea este probabil cea mai buna modalitate de a-ti pastra masina ca noua.

Ti-a placut acest articol? Urmareste Business24 si pe Facebook! Comenteaza si vezi in fluxul tau de noutati de pe Facebook cele mai noi si interesante articole de pe Business24.