Ce impact va avea falimentul Euroins?

Un scandal urias a izbucnit in Romania, in jurul asiguratorului bulgar de aici, Euroins. Presa din tara deja vorbeste despre falimentul companiei Euroins Romania - care are filiala in tara noastra, dar face parte din grupul Eurohold.

Desi este lider pe piata asigurarilor din Romania si face parte din subholdingul de asigurari al Eurohold, Euroins ar putea intra in insolventa. Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a descoperit nereguli la liderul pietei RCA si a decis joi seara, 16 martie 2023, sa ridice autorizatia conducerii acestei companii.

Cu toate acestea, compania tocmai a sustinut ca nu are nicio problema de solvabilitate si nu a oferit un raspuns exact in legatura cu acest scandal. In ultimul deceniu si alte companii care au urcat in varf au fost detronate prin scandaluri si falimente. Una dintre acestea este City Insurance care s-a prabusit in anul 2021. Se pare ca in acest an Euroins Romania va avea o soarta similara, ceea ce va afecta milioane soferi, ii va lasa fara asigurare.

Conform unor surse din ziarul Libertatea, in prezent, la aceasta companie sunt asigurati 2,5 milioane de romani, iar compania are o lipsa fata de SCR de 400 de milioane de euro.

De-a lungul anilor, Euroins a mai avut conflicte cu ASF, a primit amenzi pentru intarzierea platilor, sau a avut probleme cu procedurile de recuperare si cerintele pentru capital suplimentar (in 2015). Chiar si anul trecut, liderul pietei RCA a fost sanctionat cu amenzi de peste 5 milioane de lei. Totusi, Euroins s-a straduit mereu sa-si asigure finantarea si sa-si capitalizeze activitatea de asigurari.

Presedintele COTAR, Vasile Stefanescu a spus despre Euroins ca ar trebui sa intre sub administrarea Fondului de Garantare pe o perioada de minim 3-6 luni. Prin urmare, conducerea Euroins va fi preluata de Fondul de Garantare, iar acesta va trebui sa aiba banii pentru a-i plati pe soferii pagubiti.

Cum iti recuperezi banii de la un asigurator care a dat faliment?

In tara noastra, Fondul National de Garantare in Asigurari este cel care ar putea despagubi pe detinatorii unei polite de asigurare care a intrat in faliment sau a avut pagube.

Soferii care au cumparat deja o polita RCA la Euroins, in caz de insolvabilitate a acestui asigurator vor primi banii inapoi. Fondul de Garantare protejeaza pe asiguratori de consecintele insolventei unui asigurator. Soferii pagubiti (respectiv care vor pierde asigurarea RCA de la Euroins) vor primi despagubiri pentru prejudiciul suferit. Fondul de Garantare intervine in locul asiguratorului care se afla in insolvabilitate pentru a proteja drepturile creditorilor de asigurare, un timp limitat, respectiv pana la data cand expira contractul de asigurare.

