Cateva dintre cele mai bune anvelope de iarna in 2020

Bridgestone Blizzak LM005

Michelin Alpin 6

Dunlop Winter Sport 5

Hankook Winter I'cept RS2

De obicei, anvelopele de iarna de la Bridgestone excelau doar in anumite conditii de carosabil. Insa ultimul model al producatorului japonez vine cu imbunatatiri substantiale atat pe asfalt uscat si umed, cat si pe zapada. Cel mai impresionant indicator este cel de franare pe umezeala, categorie in care Blizzak LM005 obtine primele locuri in foarte multe teste. Ba mai mult, se pare ca aceste caracteristici se regasesc in toata gama de marimi, de la 14 la 22 de toli. Asa ca poti beneficia de un cauciuc de calitate indiferent ce conduci.Inlocuitorul vechiului Alpin 5 este la fel de performant ca predecesorul sau, daca nu chiar mai bun. Se descurca admirabil pe uscat, suprafete ude, dar si pe zapada, cu rezultate bune la capitloul manevrabilitate si un grad de uzura foarte redus. Testele mentioneaza in special stabilitatea si precizia pe care aceste cauciucuri le confera sistemului de directie.Chiar daca este mai vechi, modelul Winter Sport 5 inca se tine bine, chiar si la aproape 5 ani dupa lansare. Iar faptul ca nu vorbim de ultimul racnet in materie de anvelope ii coboara semnificativ pretul. Poti sa te alegi astfel cu un set de gume cu performante premium pentru banii pe care i-ai putea da pe niste cauciucuri nou aparute in segmentul economic.Daca vrei o varianta si mai avantajoasa ca pret, cei de la Hankook ti-au pregatit o anvelopa cu abilitati de laudat, la un pret putin sub cel al competitorilor sai din segmentul premium. Primesti insa un cauciuc cu performante foarte bune pe asfalt umed sau uscat, in conditii de iarna. Poate ca nu vei face prea mult off-road prin zapada cu ele. Dar pentru conditiile de iarna cu care ne-am obisnuit in Romania in ultimii ani, se descurca onorabil.