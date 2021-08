Cat de des se realizeaza revizia unui autoturism?

Reviziile periodice presupun o serie de verificari ale masinii efectuate de un mecanic, care te vor asigura ca masina functioneaza asa cum ar trebui. In cadrul reviziei, mecanicul verifica franele, directia, suspensia, dar si alte sisteme mecanice si electrice. Indiferent daca masina ta are motor pe benzina sau diesel, va fi nevoie de schimbarea anumitor lichide din motor si din cutia de viteze, pentru a indeparta orice murdarie sau praf. Reviziile periodice inseamna evitarea unor defectiuni grave, dar si a unor reparatii costisitoare.Daca ai grija de masina ta, atunci si ea va avea grija de tine. Prin intretinerea regulata, vei obtine multe avantaje, inclusiv o eficienta sporita a consumului de combustibil, o manevrabilitate mai buna, o franare imbunatatita si un motor care functioneaza mai lin.Cel putin o data pe an este indicat sa efectuezi o revizie a masinii, dar si la implinirea unui anumit numar de kilometri, in functie de piesele ori componentele care trebuiesc schimbate.Exista mai multe tipuri de revizii, care includ diverse servicii, unele mai complexe iar altele uzuale, dar fiecare presupune:- Schimbul de ulei- Schimbul filtrului de ulei- Inspectia vizuala- Verificarea nivelurilor de lichide (pentru parbriz, pentru frana, antigel, de directie)- Verificarea placutelor de frana si a discurilorExista numerosi factori care trebuiesc luati in considerare atunci cand vine vorba despre frecventa cu care masina ta are nevoie de revizie. Cu siguranta daca simti vibratii in volan sau daca auzi sunete de la motor, vei sti si tu ca trebuie sa mergi la mecanic, indiferent daca nu a trecut un an de la ultima vizita sau daca nu s-au implinit numarul de kilometri.Majoritatea producatorilor ofera o limita de timp (12 luni) sau o limita de kilometri pentru momentul reviziei auto. Aceasta ar trebui efectuata atunci cand una dintre cele doua limite este atinsa. Unele masini performante pot avea nevoie de intretinere mai frecventa, in timp ce masinile care au la bord un numar mai mic de kilometri, ar putea avea nevoie de revizii mai rare.Vechimea masinii dar si numarul de kilometri si tipul de combustibil utilizat, pot influenta perioada de intretinere. Cu cat masina este mai veche, cu atat mai des va fi nevoie sa ii faci revizii auto. Modelele noi, sub 4 ani, au in general o perioada recomandata pentru revizie, de 12 luni. Uleiul de motor si filtrul de ulei trebuiesc schimbate la fiecare revizie, in timp ce lichidul de frana, lichidul de transmisie si lichidul de racire trebuiesc verificate si inlocuite doar daca este nevoie.Pe langa elementele legate de functionarea motorului, o masina contine si alte componente care necesita verificare si inlocuire. Aerul conditionat, de exemplu, ar trebui verificat la fiecare 2 ani, cand trebuiesc schimbate filtrele si completat freonul.Masinile automate isi mentin termenul de 12 luni recomandat pentru revizia auto, in timp ce numarul de kilometri este fixat la 20.000. Transmisia trebuie verificata de fiecare data foarte atent, avand un mecanism de functionare diferit de transmisia manuala.Anvelopele trebuiesc verificate periodic, inclusiv intre revizii. Este bine sa arunci o privire asupra lor de fiecare data cand pleci la drum, pentru a te asigura ca nu sunt dezumflate sau tocite. Suprafata de rulare trebuie sa aiba un aspect normal, astfel incat sa poata asigura aderenta pe sosea.Daca observi orice problema la masina ta, verific-o imediat. Orice amanare se poate concretiza in daune serioase si, in final, te va costa mai mult si va reprezenta un risc mai mare pentru siguranta ta si a pasagerilor.