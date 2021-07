Care sunt regulile dupa care se efectueaza o verificare ITP?

defectiuni minore: nu reprezinta un efect semnificativ asupra sigurantei autoturismului si nu au impact asupra mediului;

defectiuni majore: acestea ar putea compromite siguranta masinii tale, pot avea impact asupra mediului si-i pot pune in pericol pe ceilalti participanti la trafic;

defectiuni periculoase: acestea reprezinta un risc direct si imediat asupra sigurantei rutiere sau au impact asupra mediului.

Potrivit Ordonantei Guvernului nr. 81/2000, sunt supuse ITP-ului doar masinile inmatriculate sau inregistrate in Romania. Inspectia Tehnica Periodica presupune o verificare amanuntita, prin care autoritatile se asigura ca masina ta poate circula in siguranta din punct de vedere tehnic, pe drumurile publice.Esti detinatorul certificatului de inmatriculare sau inregistrare? Conform Ordonantei Guvernului nr. 81/2000, "persoana juridica sau fizica pe al carei nume este inmatriculat/ inregistrat vehiculul" are obligatia de a efectua o verificare ITP periodica, in functie de vechimea autoturismului.Intervalele de timp la care trebuie sa mergi cu masina la o statie ITP sunt stabilite de catre inspectorii RAR, in functie de vechimea masinii tale. Astfel, daca ai un autoturism nou, primul ITP trebuie efectuat dupa trei ani de la prima inmatriculare.Daca masina ta are o vechime mai mare de 12 ani, ai obligatia de a efectua anual Inspectia Tehnica Periodica. Daca autoturismul are mai putin de 12 ani, atunci va trebui sa efectuezi o verificare ITP o data la doi ani.Exista insa si exceptii. Daca te deplasezi cu un autovehicul destinat transportului de persoane care are, in afara locului soferului, mai mult de opt locuri pe scaune, masina folosita ca taxi sau pentru inchiriere, precum si masina pentru scoala auto, trebuie sa efectuezi ITP-ul la fiecare sase luni.Ai achizitionat un autoturism nou pentru transportul de persoane? Atunci trebuie sa efectuezi Inspectia Tehnica Periodica la un an, dar doar daca la data primei inmatriculari in Romania a fost noua.Autoturismul tau va trece Inspectia Tehnica Periodica doar daca are, cel mult, mici defectiuni. Daca masina prezinta defecte majore sau periculoase nu va trece de verificarea ITP si ti se vor acorda 30 de zile pentru repararea acestora.Iata cum sunt definite cele trei categorii de defectiuni:Daca esti surprins in trafic cu ITP-ul expirat, inmatricularea masinii tale va fi suspendata.Mai mult, potrivit Codului rutier, daca circuli cu o masina al carui ITP a expirat, risti atat o amenda pentru lipsa ITP-ului valabil, cat si una pentru condusul in timpul suspendarii inmatricularii. Astfel, valoarea totala a amenzii poate ajunge pana la 5.800 de lei.In concluzie, toti posesorii de autovehicule din Romania au obligatia de a efectua periodic o verificare ITP. Este important sa respecti termenele la care trebuie sa te prezinti cu masina la Inspectia Tehnica Periodica, pentru a te asigura ca aceasta functioneaza in parametrii normali si pentru a nu risca suspendarea inmatricularii si o amenda usturatoare.