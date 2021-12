Anvelopele second hand, de iarna, o optiune ce iti salveaza portofelul

Ori de cate ori cade prima ninsoare incep si problemele in trafic.

Va prezentam in cele ce urmeaza cateva informatii care sa va ajute sa intampinati sezonul rece pregatiti. Un set de anvelope, fie ele anvelope second hand pot fi o optiune care sa va echipeze cu succes masina, fara a afecta bugetul.

De ce trebuie sa avem in vedere schimbarea anvelopelor?

Siguranta in trafic trebuie sa primeze. Anvelopele de vara nu vor avea niciodata aderenta adecvata pe durata rularii in conditii de zapada, gheata sau polei si isi vor pierde din tractiune. Franarea, stabilitatea masinii sunt puternic afectate atunci cand anvelopele nu sunt corespunzatoare conditiilor de trafic.

De asemenea, legislatia este foarte stricta: amenzile pot ajunge pana la aproape 3000 de lei si 20 de puncte plus retinerea certificatului de inmatriculare si interzicerea dreptului de a circula pe drumurile publice.

Anul acesta, ca si in anii anteriori, in general, prima ninsoare a venit la munte. Daca ati fost vreodata la munte pe ninsoare cu cauciucuri de vara stiti ca nu este deloc placut si mai ales sigur.

Schimbarea anvelopelor este o operatiune pentru care trebuie sa fim pregatiti financiar. Un set de anvelope second hand este o optiune cu mult mai ieftina!

Pe langa costul anvelopelor se adauga si costul montarii si echilibrarii rotilor. La un service autorizat. Da, schimbarea anvelopelor presupune alocarea unui buget, deloc mic, insa vestea buna este ca exista si optiunea anvelopelor second hand.

Important este ca acestea sa fie achizitionate de la un service autorizat, precum stoykanvelope.ro si sa fie insotite de garantie.

La un service autorizat vei gasi o gama larga de anvelope second hand, de la o serie de producatori, respectiv la preturi diferite. Ai de unde sa alegi setul potrivit masinii tale.

Nu uita sa verifici intotdeauna cu atentie ca anvelopele, fie ele si anvelope second hand, sa fie marcate cu literele M si S (aceste initiale inseamna "noroi si zapada"), sub forma: M+S, M.S. sau M&S. In felul acesta, te vei asigura ca respecti legislatia si circuli in conditii de siguranta.

Ce au special anvelopele de iarna si de ce sunt absolut necesare odata cu sezonul rece?

Anvelopele de iarna sunt concepute pentru a fi folosite atunci cand temperaturile sunt foarte scazute iar drumurile sunt alunecoase.

In acest sens sunt construite sa aiba mai multe caneluri si raman flexibile la temperaturi de inghet, nu se rigidizeaza asa cum s-ar putea intampla cu cele de vara folosite in conditii de iarna. Fiind in asa fel construite, zapada se va scutura de pe anvelopele de iarna spre deosebire de cele de vara care, folosite in conditii de zapada, se vor acoperi cu aceasta si vor aluneca necontrolat.

In plus, cele de vara folosite in conditii nepotrivite se vor uza mai repede si iarasi trebuie sa scoti portofelul.

Vei spune, poate, ca iernile nu mai sunt cum erau odinioara: ca ninge aproape deloc, maxim cateva zile pe sezon si ca atunci nu se justifica achizitionarea unor anvelope speciale, de iarna.

Iti reamintim ca legea te obliga sa schimbi anvelopele odata cu sezonul rece altminteri esti pasibil si sanctiuni si, in plus, doar temeperatura rece, neconditionata de zapada, gheata sau polei este un factor suficient de puternic ce reclama schimbarea anvelopelor.

De ce? Explicatia este urmatoarea:

Cauciucul de pe anvelopele de vara este conceput pentru vreme calda. Folosirea acestui material in conditii de temperaturi scazute duce la rigidizarea sa si implicit la pierderea tractiunii. Inclusiv anvelopele all seasons au o tractiune mai putin eficienta pe zapada, prezentand risc de alunecare in timpul accelerarii, franarii, virajelor.

Iar daca te afli intr-o zona cu ninsori abundente este recomandabil sa nu ai masina echipata cu anvelope all seasons ci cu anvelope de iarna.

Speram ca te-am convins sa fii vigilent si sa iti cumperi anvelopele potrivite.

Arunca o privire si pe oferta de anvelope second hand. Poti avea surpriza sa constati ca, decat sa cumperi niste anvelope noi de la un producator necunoscut, mai degraba cumperi anvelope second hand cu un grad minim de uzura ce le permite sa fie functionale, dar fiind produse de catre un producator de top.

Odata ce iarna a trecut, dezechipezi masina, le depozitezi intr-un loc sigur, ferit de lumina si caldura si remontezi anvelopele de vara.

Costul anvelopelor second hand variaza, la fel ca si in cazul celor noi, in functie de marca si dimensiune.

Ne dorim ca aceste informatii sa iti fie de un real folos, mai ales daca esti sofer incepator. Sa nu uitam ca, atunci cand vine vorba despre condusul masinii, siguranta noastra si a celorlalti participanti la trafic este cea mai importanta.

Plecarea la drum trebuie sa se faca respectand legislatia si echipand masina cu tot ce este necesar pentru a ne conduce la destinatie in cele mai bune conditii.

