Anvelope de iarnă pe timp de vară?

Sa rulezi cu anvelopele de iarna pe timp de vara este o idee la fel de proasta ca aceea de a circula iarna cu anvelopele de vara. O idee si mai proasta este sa folosesti anvelopele de iarna cu care ai mers toata vara si pe timp de iarna.

Daca ti se pare ca e scump si ca ai o mare bataie de cap cu faptul ca trebuie sa schimbi anvelopele de doua ori pe an, in functie de sezon, specialistii de la anvelope.ro iti spun ca este mult mai scump sa nu faci asta si sa rulezi vara cu anvelope de iarna si iarna cu anvelope de vara.

Daca pentru perioada de iarna exista reglementari in codul rutier privind folosirea anvelopelor de iarna, pentru perioada de vara nu exista nicio precizare in acest sens. Deci, teoretic, nu incalci nicio regula daca vara trecuta ai folosit anvelopele de iarna cumparate in urma cu un sezon. Dar e ca si cand ai merge vara la piscina in bocanci si iarna la schi in sandale.

Daca ai ajuns sa citesti acest text si ai mers toata vara cu anvelopele de iarna fara sa ti se intample nimic, atunci te poti considera norocos. Conform unor teste efectuate de ADAC, distanta de franare pe timp de vara cu anvelopele de iarna poate fi mai mare cu pana la 16 metri in conditiile respectarii limitelor de viteza legale. Tot in cadrul acestui test s-a constatat ca cu cat anvelopele de iarna erau mai noi, cu atat distanta de franare era mai mare.

De asemenea, si pe suprafata uda comportamentul anvelopelor de iarna la temperaturi ridicate lasa mult de dorit. Din cauza profilului de rulare, conceput pentru a-ti oferi o aderenta cat mai buna in conditii de zapada si gheata, apa nu este disipata la fel de usor si risti sa te confrunti cu fenomenul de acvaplanare.

Stabilitatea pe viraje, aderenta si tractiunea lasa si ele mult de dorit. Si, in plus, ai si costuri mai mari pentru ca rularea cu anvelope de iarna pe timp de vara duce la cresterea consumului de combustibil.

Iar daca ti se pare ca ai facut o economie acum ca nu mai trebuie sa schimbi anvelopele de iarna, cu care ai rulat toata vara trecuta, te inseli. Compozitia anvelopelor de iarna este complet diferita de cea a anvelopelor de vara si la temperaturi ridicate acestea se degradeaza mult mai rapid. Astfel, daca ai circulat un singur sezon cu anvelopele nepotrivite sunt sanse mari ca acestea sa ajunga la un nivel de uzura care nu iti mai ofera siguranta nici in anotimpul pentru care au fost concepute.

Da, poate ti se pare ca este o mare bataie de cap sa ai doua seturi de anvelope pentru masina ta, unele de iarna si unele de vara, dar specialistii anvelope.ro te asigura ca aceasta este cea mai buna alegere pentru tine si familia ta din punctul de vedere al sigurantei, dar si al costurilor finale.

