Afla informatiile necesare pentru a obtine o fisa medicala permis auto in Bucuresti!

Din acest motiv, cei care au nevoie sa se deplaseze rapid pot folosi un automobil, poate cel mai bun si mai confortabil mijloc de transport din prezent. Insa, pentru a avea posibilitatea de a conduce o masina, vei avea nevoie de un permis auto.Obtinerea unui carnet de sofer implica efectuarea unor analize medicale pentru permisul auto, iar, in cele ce urmeaza, vei descoperi care este cea mai eficienta metoda de a realiza acest lucru. Scopul analizelor este de a obtine o fisa medicala permis auto, un document in baza caruia poate fi eliberat un carnet de sofer cu o noua valabilitate. Prin urmare, analizele sunt solicitate atat celor care vor sa sustina examenul auto pentru prima oara, cat si celor care aplica pentru preschimbarea unui permis expirat.Din fericire, in prezent, exista multe clinici autorizate care pot elibera acest document. Spre exemplu, pentru a obtine o fisa medicala permis auto Bucuresti , tot ce trebuie sa faci este sa vii la Standard Med, in centrul Capitalei, cu toate actele necesare, sa platesti o taxa modica, iar la finalul consultatiilor vei primi, in functie de rezultate, fisa medicala cu indicatiile apt, apt conditionat sau inapt pentru a conduce autovehicule.Prin urmare, nu vei avea nevoie decat sa dedici cateva ore dintr-o zi pentru a obtine toate actele de care ai nevoie. Inainte de acest lucru, insa, va trebui sa iti faci o programare la clinica in cauza. Astfel, pentru a obtine rapid o fisa medicala permis auto in Bucuresti, tot ce trebuie sa faci este sa intri pe www.fisamedicala.info , la categoria Tarife si Programari.Alternativ, poti trimite un e-mail sau poti solicita o programare telefonic, la numarul 0722.435.435. De asemenea, pe site vei gasi toate informatiile necesare obtinerii fisei medicale permis auto, care te vor aduce cu un pas mai aproape de obtinerea carnetului de sofer!Inainte de a te prezenta la clinica in ziua programarii, asigura-te, cand pleci de acasa, ca ai cu tine toate actele necesare. Iata care sunt acestea:*Buletin/ carte de identitate, in original si copie (cetatenii straini au nevoie de carte de rezidenta, permis de sedere, certificat de inregistrare insotit de pasaport);*Fisa de scolarizare (in cazul celor care urmeaza scoala de soferi);*Dovada platii contravalorii permisului de conducere (in valoare de 68 de Lei), care sa fi fost, in prealabil, achitat fie la trezorerie, fie online sau prin mandat postal;*Adeverinta de la medicul de familie in care sa se mentioneze ca solicitantul este apt pentru a conduce (sau parafa din partea medicului de familie pe fisa pentru permisul auto la punctul B), in cazul in care pacientul figureaza cu boli cronice in evidenta medicului de familie;*Pentru cei care sufera de diabet, va fi necesara si o scrisoare medicala de la medicul diabetolog in care sa fie trecute diagnosticul, tratamentul si confirmarea ca solicitantul este apt pentru a conduce;*Ochelarii de vedere (daca este cazul).Asadar, pentru cei care au nevoie de actele pentru carnetul de soferi si locuiesc in Capitala, cea mai potrivita alegere este clinica Standard Med, locul in care fisa medicala permis auto Bucuresti este obtinuta in aceeasi zi cu efectuarea analizelor!Fisa medicala permis auto Bucuresti este valabila timp de un an pe tot teritoriul Romaniei, indiferent de localitatea emitenta!