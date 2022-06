Acumulatori auto de top, pentru drumuri... 24 de ore din 24!

Autoturismele care circula pe drumurile publice din Romania se bazeaza, in continuare, pe motoare care functioneaza pe baza de combustibil. Desi au inceput sa se inmulteasca si masinile electrice, majoritatea covarsitoare a modelelor de pe drumurile din tara se bazeaza pe motorina sau benzina pentru a se putea pune in miscare. Chiar daca nu ai o masina cu motor electric, trebuie sa stii ca energia electrica este, oricum, esentiala pentru buna functionare a masinii tale.

Fiecare autoturism depinde de acumulatori auto de calitate, pentru a putea porni si pentru a putea functiona la capacitate maxima. Astfel, bateria masinii tale devine un element de importanta capitala, pe care trebuie sa il alegi foarte bine. De asemenea, este necesar sa analizezi indeaproape comportamentul acumulatorului, pentru a putea sti cand este nevoie de o schimbare. Iata cum te poti asigura ca utilizezi o baterie care sa iti asigure confort si siguranta in calatoriile tale!

Acumulatori auto de top, pentru drumuri sigure

O baterie auto are rolul de a porni functionarea motorului vehiculului, dar si de a intretine cu energie toate componentele masinii care functioneaza pe baza de energie electrica. Este vorba despre navigatie, lumini, sistem audio, sistemul de alarma si multe altele. Pentru ca functionarea lor sa fie una care sa se ridice la cele mai inalte standarde de calitate, este important sa alegi acumulatori auto in functie de indicatiile producatorului autoturismului tau.

Montarea unei noi baterii pe masina este esentiala si trebuie facuta la timp, deoarece atunci cand acumulatorul nu mai functioneaza, masina ta nu va mai putea porni. Iar aceasta problema poate aparea oricand, daca nu acorzi atentie unor aspecte foarte importante atunci cand iti alegi bateria. Iata care sunt cele mai importante trei elemente pe care trebuie sa le iei in considerare, atunci cand alegi un acumulator pentru masina ta:

1. Capacitatea bateriei - fiecare autoturism dispune de un sistem de incarcare al acumulatorului. Acesta isi regenereaza energia pe parcursul functionarii motorului, insa sistemul de reincarcare este potrivit, la fiecare model de autoturism, pentru un anumit tip de acumulatori auto. Este necesar sa investesti in baterii care au o capacitate compatibila cu cea a acestui sistem. In acest mod, se evita atat supraincarcarea, cat si incarcarea insuficienta, fenomen ce poate sa conduca la descarcarea prematura a bateriei.

2. Dimensiunea - indicatiile producatorului masinii tale sunt foarte importante, pentru ca acestea includ si detalii despre ce dimensiuni ar trebui sa aiba bateria pe care o montezi. Este esential sa respecti aceste dimensiuni, pentru ca acumulatorul sa poata fi montat in compartimentul dedicat. In situatia in care investesti intr-o baterie mai mare sau mai mica, aceasta nu va putea fi montata si, deci, utilizata.

3. Bornele - in cazul anumitor categorii de masini, bornele sunt dispuse in mod diferit. De exemplu, masinile produse in Asia au bornele montate invers fata de cele produse in Europa sau SUA. Este important sa fii foarte atent atunci cand alegi bateria, deoarece trebuie ca bornele sa se potriveasca perfect cu cele de pe autoturism.

Acceseaza Automag.ro si descopera o gama variata de acumulatori auto de calitate, din care vei putea alege modelul potrivit pentru masina ta. Investeste in solutii de top si bucura-te de drumuri sigure, 24 de ore din 24!

Ti-a placut acest articol? Urmareste Business24 si pe Facebook! Comenteaza si vezi in fluxul tau de noutati de pe Facebook cele mai noi si interesante articole de pe Business24.