Achizitia unei masini second-hand: lucruri de care sa tii cont pentru a tine cheltuielile sub control

Cu toate ca economia de bani este principalul motiv pentru care un cumparator alege un vehicul second-hand, o astfel de decizie vine cu propriile sale riscuri, care se vor traduce mai tarziu prin cheltuieli neprevazute. Acestea pot transforma o oportunitate excelenta intr-o decizie de cumparare mai putin rentabila.Daca si tu iti doresti sa-ti achizitionezi o masina second-hand pe care sa o conduci in cele mai bune conditii pentru o perioada indelungata, fara a te confrunta cu anumite situatii neprevazute, in cele ce urmeaza iti prezentam toate lucrurile pe care sa le pui in aplicare pentru ca investitia ta sa fie una inspirata, pe termen lung.Atunci cand ai gasit deja un model de masina care iti indeplineste toate cerintele, probabil ca iti doresti sa te asiguri ca aceasta este in regula din punct de vedere tehnic. Cu toate ca o inspectie a masinii inainte de cumparare si un scurt test-drive pot scoate la iveala anumite probleme de ordin tehnic pe care autoturismul le-ar putea avea, cea mai sigura metoda prin care te poti asigura ca vehiculul se afla in starea descrisa de vanzator este prin verificarea masinii la un service specializat.Desi aceasta verificare va presupune un anumit cost, garantia ca achizitionezi un vehicul bun din punct de vedere tehnic te va ajuta sa economisesti bani pe termen lung si sa fii in control asupra cheltuielilor de intretinere pe care masina ta le va presupune.Orice sofer cunoaste faptul ca evenimentele neprevazute sunt la ordinea zilei. O manevra executata gresit in parcare sau tamponarea usoara cu un alt participant la trafic sunt evenimente comune, insa costisitoare pentru tine. Cu toate ca este obligatoriu sa ai incheiata o polita de asigurare de raspundere civila, in cazul unui eveniment rutier pe care l-ai cauzat va fi nevoie sa acoperi personal daunele pe care vehiculul tau le-a suferit.Pentru a te proteja de aceste situatii neprevazute si pentru a fi in control asupra cheltuielilor generate de anumite evenimente rutiere, este recomandat sa-ti inchei o asigurare facultativa, prin care vei putea fi despagubit pentru orice dauna suferita de vehiculul tau. In cazul in care alegi sa inchei online o astfel de polita, vei putea beneficia de o tranzactie rapida, din confortul propriei tale locuinte, de o multitudine de oferte dintre care poti alege si de o plata sigura, indiferent de optiunea pe care o alegi pentru a achita contravaloarea politei.Unele masini second-hand puse la vanzare au suferit anumite daune la un moment dat si au fost reparate astfel incat sa mascheze orice problema pe care autoturismul a avut-o vreodata. Cu toate ca, in unele cazuri, reparatia a fost executata corect, de catre specialisti, ca viitor proprietar ai tot dreptul sa cunosti orice problema anterioara pe care masina a avut-o, astfel incat sa decizi daca iti doresti sa achizitionezi un astfel de automobil.Pentru a fi la curent cu toate problemele pe care masina le-a avut, poti verifica istoricul automobilului, fie prin aplicatia pusa la dispozitie de Registrul Auto Roman, fie prin una dintre aplicatiile dedicate, care iti vor oferi informatii despre starea masinii, de la fabricatie si pana in prezent. Prin intermediul unei astfel de verificari vei putea afla daca masina a fost implicata in accidente serioase, daca a avut anumite avarii sau daca numarul de kilometri este cel real.Un vehicul este un bun care, pe langa costul de achizitie, presupune o serie de cheltuieli constante de intretinere. Pentru a fi in control deplin asupra acestora, este necesar sa anticipezi toate evenimentele care pot genera costuri suplimentare si sa le previi printr-o serie de decizii inspirate.